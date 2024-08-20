У Росії готуються до блокування Telegram: у роботі месенджера фіксують збої, - ЗМІ

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на дані сервісів "Сбой.рф" та Downradar.

Так, повідомлення про те, що телеграм не працює без VPN, вночі 19 серпня надходили здебільшого з Москви, а також із Санкт-Петербурга.

Директор Спільноти захисту інтернету Михайло Клімарев припустив, що причиною збою є спроба або тестування блокування російською владою.

Він пояснив це тим, що проблеми з доступом до застосунку виникли тільки на території Росії, тоді як в інших країнах ніхто не повідомляв про проблеми з телеграмом.

Той факт, що збій у роботі Telegram мав локальний характер, обговорюють і на форумах, присвячених цензурі в інтернеті.