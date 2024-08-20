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У Росії готуються до блокування Telegram: у роботі месенджера фіксують збої, - ЗМІ

Світлана Кравченко
20 серпня, 2024 вiвторок
09:51
Світ

У ніч проти понеділка, 19 серпня, у Росії зафіксували перебої у роботі месенджера Telegram. Припускають, що це є підготовкою до блокування застосунку зі сторони влади

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Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на дані сервісів "Сбой.рф" та Downradar.

Так, повідомлення про те, що телеграм не працює без VPN, вночі 19 серпня надходили здебільшого з Москви, а також із Санкт-Петербурга.

Директор Спільноти захисту інтернету Михайло Клімарев припустив, що причиною збою є спроба або тестування блокування російською владою.

Він пояснив це тим, що проблеми з доступом до застосунку виникли тільки на території Росії, тоді як в інших країнах ніхто не повідомляв про проблеми з телеграмом.

Той факт, що збій у роботі Telegram мав локальний характер, обговорюють і на форумах, присвячених цензурі в інтернеті.

  • 12 липня телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube. ЗМІ припускали, що сервіс можуть повністю заблокувати.
  • Крім того, влада Росії заблокувала захищений месенджер Signal для того, щоб обмежити комунікацію громадян, вороже налаштованих до режиму диктатора Володимира Путіна.
Теги:
Росія
Технології
Війна з Росією
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