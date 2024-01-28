У російському Ростові обвалився цілий під'їзд аварійного будинку

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що під час обвалення фасаду та перекриття під'їзду ніхто не постраждав.

Напередодні ввечері через обвалення частини стіни будинку в пункти тимчасового розміщення евакуювали 95 жителів.

За даними губернатора області Василя Голубєва, нового житла потребують 155 сімей, які жили в аварійному будинку. Чиновник пообіцяв, що всім мешканцям нададуть допомогу, яка "належить їм за законом".

Як зазначає видання 161.ru, будинок, збудований у 1963 році, був визнаний аварійним ще у 2020 році, проте його мешканців повідомили про розселення лише 2023-го. Слідчий комітет і прокуратура РФ розпочали перевірки щодо факту інциденту.