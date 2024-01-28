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У російському Ростові обвалився цілий під'їзд аварійного будинку

28 січня, 2024 неділя
12:01
Світ У Ростові обвалився під'їзд аварійного будинку

Уранці неділі, 28 січня, у російському місті Ростов-на-Дону обвалився перший під'їзд п’ятиповерхового будинку, який визнали аварійним ще чотири роки тому

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що під час обвалення фасаду та перекриття під'їзду ніхто не постраждав.

Напередодні ввечері через обвалення частини стіни будинку в пункти тимчасового розміщення евакуювали 95 жителів.

За даними губернатора області Василя Голубєва, нового житла потребують 155 сімей, які жили в аварійному будинку. Чиновник пообіцяв, що всім мешканцям нададуть допомогу, яка "належить їм за законом".

Як зазначає видання 161.ru, будинок, збудований у 1963 році, був визнаний аварійним ще у 2020 році, проте його мешканців повідомили про розселення лише 2023-го. Слідчий комітет і прокуратура РФ розпочали перевірки щодо факту інциденту.

  • У листопаді в тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області через неякісне будівництво загарбників також стався обвал усього під'їзду однієї з багатоповерхівок.
Теги:
Росія
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