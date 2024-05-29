У Санкт-Петербурзі "герой СВО" намагався зґвалтувати 71-річну жінку

Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".

Як розповідає потерпіла, інцидент стався вночі у воєнному госпіталі міста Санкт-Петербург. Учасник війни проти України напав на 71-річну жінку та намагався зґвалтувати її.

Жінка закричала, а черговий лікар вибив з рук "героя СВО" ніж та звʼязав його ременем. Водночас під час затримання російський військовий поранив лікаря лезом. Зараз здоров'ю медика нічого не загрожує.

Справою вже займаються російські спецслужби.