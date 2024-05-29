У Санкт-Петербурзі "герой СВО" намагався зґвалтувати 71-річну жінку
У пітерському воєнному госпіталі учасник війни проти України намагався зґвалтувати 71-річну жінку
Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".
Як розповідає потерпіла, інцидент стався вночі у воєнному госпіталі міста Санкт-Петербург. Учасник війни проти України напав на 71-річну жінку та намагався зґвалтувати її.
Жінка закричала, а черговий лікар вибив з рук "героя СВО" ніж та звʼязав його ременем. Водночас під час затримання російський військовий поранив лікаря лезом. Зараз здоров'ю медика нічого не загрожує.
Справою вже займаються російські спецслужби.
- У середу, 29 травня, російський суд залишив у силі вирок терористу Ігорю Стрєлкову (Гіркіну).
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