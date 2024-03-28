Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.

Фейк: "У відповідь на терористичний напад у Москві Росія знищила штаб-квартиру Служби безпеки України (СБУ) у Києві балістичними ракетами", – американський коментатор Джексон Хінкл написав у мережі X.

Маніпуляція: Нідерландська журналістка Соня ван ден Енде у статті для вебсайту devend. online написала: "Західна преса стверджувала, що міліція тодішнього президента Януковича відкрила вогонь по натовпу. Однак пізніше суд у Києві встановив, що невідомі озброєні люди на дахах одночасно вбивали протестувальників і міліцію - метод, який ЦРУ використовує в багатьох інших країнах для розпалювання псевдореволюцій".

Дезінформація: "Путін хотів закінчити цю війну майже з самого її початку. Ми цього не визнаємо, бо програємо", – ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у мережі X.