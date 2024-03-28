"У відповідь на теракт в Москві РФ знищила штаб-квартиру СБУ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 28 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 28 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Фейк: "У відповідь на терористичний напад у Москві Росія знищила штаб-квартиру Служби безпеки України (СБУ) у Києві балістичними ракетами", – американський коментатор Джексон Хінкл написав у мережі X.
Маніпуляція: Нідерландська журналістка Соня ван ден Енде у статті для вебсайту devend. online написала: "Західна преса стверджувала, що міліція тодішнього президента Януковича відкрила вогонь по натовпу. Однак пізніше суд у Києві встановив, що невідомі озброєні люди на дахах одночасно вбивали протестувальників і міліцію - метод, який ЦРУ використовує в багатьох інших країнах для розпалювання псевдореволюцій".
Дезінформація: "Путін хотів закінчити цю війну майже з самого її початку. Ми цього не визнаємо, бо програємо", – ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у мережі X.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту у "Крокус Сіті холі". За словами російського диктатора, Україна нібито "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Водночас у Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
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