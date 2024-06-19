"Українці гинуть за нездійсненну мрію про американські військові бази в Україні": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 19 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 червня у світі з'явилися дві маніпуляції.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Божевільно, скільки українців загинуло за нездійсненну мрію про американські військові бази в Україні. США також ніколи не змирилися б з російськими військовими базами в Мексиці".

Спростування: Це маніпуляція в рамках російського наративу про "марну боротьбу українців". Насправді українські військові борються за свободу українського народу, захищаючись від російських загарбників.

Маніпуляція: У статті для американського видання American Thinker автор написав: "Бездарні українські лідери розграбували більшу частину ресурсів, успадкованих від Радянського Союзу, посилили внутрішню несумісність і розпалили непотрібну війну з Росією, руйнівні наслідки якої продовжують розмивати рештки колись процвітаючої спадщини країни".

Спростування: Автор статті намагається перекласти провину за розпал війни з Росії на Україну, а також дискредитувати українську владу та зобразити її некомпетентною і неспроможною.