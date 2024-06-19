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"Українці гинуть за нездійсненну мрію про американські військові бази в Україні": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 19 червня

19 червня, 2024 середа
16:51
Світ Росія продовжує продукувати фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 19 червня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 червня у світі з'явилися дві маніпуляції.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Божевільно, скільки українців загинуло за нездійсненну мрію про американські військові бази в Україні. США також ніколи не змирилися б з російськими військовими базами в Мексиці".

Спростування: Це маніпуляція в рамках російського наративу про "марну боротьбу українців". Насправді українські військові борються за свободу українського народу, захищаючись від російських загарбників.

Маніпуляція: У статті для американського видання American Thinker автор написав: "Бездарні українські лідери розграбували більшу частину ресурсів, успадкованих від Радянського Союзу, посилили внутрішню несумісність і розпалили непотрібну війну з Росією, руйнівні наслідки якої продовжують розмивати рештки колись процвітаючої спадщини країни".

Спростування: Автор статті намагається перекласти провину за розпал війни з Росії на Україну, а також дискредитувати українську владу та зобразити її некомпетентною і неспроможною.

  • Російські пропагандисти також поширюють нову фейкову інформацію про те, що у Франції нібито обговорюють тему застосування ядерної зброї по російській армії в Україні.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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