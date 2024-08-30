Венесуела заявила про "саботаж" в енергомережі, унаслідок чого майже вся країна залишилась без світла

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр інформації Фредді Саньєс заявив, що значна частина країни, включаючи столицю Каракас, була знеструмлена близько 4:40 ранку внаслідок "відчайдушних заходів" з боку "фашистських і крайніх правих сил".

У своєму аудіозверненні він додав, що уряд працює над відновленням електропостачання.

У виданні зазначили, що перебої з електроенергією в країні посилилися після 2019 року, коли внаслідок багаторічної державної безгосподарності та недофінансування величезних гідроелектростанцій Венесуела майже на тиждень опинилася в темряві.

Відтоді державне нормування електроенергії стало звичним явищем, особливо в сільських регіонах за межами Каракаса.