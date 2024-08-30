Венесуела заявила про "саботаж" в енергомережі, унаслідок чого майже вся країна залишилась без світла
У п'ятницю, 30 серпня, 24 штати Венесуели були повністю або частково знеструмлені внаслідок "саботажу" в електромережі країни
Про це повідомляє Bloomberg.
Міністр інформації Фредді Саньєс заявив, що значна частина країни, включаючи столицю Каракас, була знеструмлена близько 4:40 ранку внаслідок "відчайдушних заходів" з боку "фашистських і крайніх правих сил".
У своєму аудіозверненні він додав, що уряд працює над відновленням електропостачання.
У виданні зазначили, що перебої з електроенергією в країні посилилися після 2019 року, коли внаслідок багаторічної державної безгосподарності та недофінансування величезних гідроелектростанцій Венесуела майже на тиждень опинилася в темряві.
Відтоді державне нормування електроенергії стало звичним явищем, особливо в сільських регіонах за межами Каракаса.
- У суботу, 17 серпня, у Лівані сталося повне відключення електроенергії після того, як останній активний блок на електростанції Захрані був змушений зупинити роботу через вичерпання запасів мазуту.
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