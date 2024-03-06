"Вивчили уроки війни в Україні": у польській армії створять підрозділи безпілотників
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що у країні, планують створити підрозділи безпілотників: рішення ухвалили, ґрунтуючись на досвіді російсько-української війни
Про це інформує legaartis.pl.
"Вивчивши досвід війни в Україні, ми створюємо компонент безпілотних військ. Ми створюємо підрозділи безпілотників", - сказав польський міністр.
Косіняк-Камиш наголосив, що використання безпілотників виправдане не лише у повітрі, оскільки є ще морські та наземні дрони.
"Вчора на зустрічі з керівництвом Військово-морських сил ми говорили про використання безпілотників, про те, як адаптувати технологію, щоб ми не залишилися позаду", додав він.
- 6 лютого 2024 року президент Зеленський доручив Кабінету Міністрів із залученням Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.
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