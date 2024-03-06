"Вивчили уроки війни в Україні": у польській армії створять підрозділи безпілотників

Про це інформує legaartis.pl.

"Вивчивши досвід війни в Україні, ми створюємо компонент безпілотних військ. Ми створюємо підрозділи безпілотників", - сказав польський міністр.

Косіняк-Камиш наголосив, що використання безпілотників виправдане не лише у повітрі, оскільки є ще морські та наземні дрони.

"Вчора на зустрічі з керівництвом Військово-морських сил ми говорили про використання безпілотників, про те, як адаптувати технологію, щоб ми не залишилися позаду", додав він.