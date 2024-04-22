"Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 22 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 22 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 квітня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.
Маніпуляція: "Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу. Як щодо фінансування нашого кордону!?", – заявив ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор.
Маніпуляція: "Українці нарешті зрозуміли, що їх послали вмирати за геостратегічні інтереси США, які не мають до них жодного стосунку. Результатом цього є масова здача в полон на фронті та ухилення від призову", – написав у X (Twitter) американський правозахисник Аджаму Барака.
Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X (Twitter) написав: "Той, хто називає Україну вільною, демократичною і незалежною, живе в самодостатній окремій реальності, що співіснує з реальним світом, в якому Україна залежить від західних подачок, не має виборів, вільної преси і управляється Пентагоном через свого маріонеткового диктатора".
- 20 квітня стало відомо, що російські пропагандисти поширили фейкову інформацію про те, що нібито в Слов'янську Донецької області були ліквідовані найманці з Франції.
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