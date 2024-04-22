Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 22 квітня

"Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 22 квітня

22 квітня, 2024 понедiлок
15:32
Світ фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 22 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 квітня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції. 

Маніпуляція: "Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу. Як щодо фінансування нашого кордону!?", – заявив ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор.

Маніпуляція: "Українці нарешті зрозуміли, що їх послали вмирати за геостратегічні інтереси США, які не мають до них жодного стосунку. Результатом цього є масова здача в полон на фронті та ухилення від призову", – написав у X (Twitter) американський правозахисник Аджаму Барака.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X (Twitter) написав: "Той, хто називає Україну вільною, демократичною і незалежною, живе в самодостатній окремій реальності, що співіснує з реальним світом, в якому Україна залежить від західних подачок, не має виборів, вільної преси і управляється Пентагоном через свого маріонеткового диктатора".

  • 20 квітня стало відомо, що російські пропагандисти поширили фейкову інформацію про те, що нібито в Слов'янську Донецької області були ліквідовані найманці з Франції.
Теги:
Україна
Війна з Росією
фейк
США
пропаганда
Читайте також:
Ілля Євлаш
21 квітня, 2024 неділя
Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак області України
Дональд Туск
19 квітня, 2024 п'ятниця
"Ситуація критична": Туск заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні
на фото: Майк Джонсон
20 квітня, 2024 субота
Спікер Джонсон після схвального голосування за допомогу Україні змусив конгресменів сховати українські прапорці
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.13
  • EUR
    Купівля 42.34
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 квітня
15:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:29
на фото Мар'яна Безугла
Безугла заявила, що залишиться у фракції "Слуга Народу"
15:12
Понад 200 млн прослуховувань за першу добу: новий альбом Тейлор Свіфт встановив рекорд на Spotify
15:10
Минай - Рух
УПЛ: "Минай" та "Рух" зіграли внічию: результати та розклад усіх матчів 25-го туру
15:08
донор здавати кров
На ТОТ працівників шкіл і дитсадків погрозами змушують здавати кров для військових РФ, - Спротив
14:50
Олена і Олексій Бліновські
Чоловік блогерки з РФ Бліновської долучився до підрозділу "Барс Каскад", щоб допомогти дружині уникнути в’язниці, - розвідка Британії
14:38
Військові облігації
У Дії з'явилися нові військові облігації - Макіївка й Бахчисарай
14:20
Міська електричка Києва
У Києві електричка смертельно травмувала жінку
14:04
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Міністр оборони Латвії заявив про готовність держави надати Україні ППО малої дальності
14:00
OPINION
Ольга Айвазовська
Інтерес американських виборців не у тому, щоб жити серед російських наративів
13:57
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Норвегія долучається до німецької ініціативи з пошуку ППО для України
13:44
Хакери, пов'язані з російським ГРУ, намагалися атакувати системи об'єктів критичної інфраструктури України
13:32
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
13:29
До Києва прибув мер Гамбурга: передав автобуси та карети швидкої допомоги
13:25
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Захід "балансує на межі прямого зіткнення ядерних держав"
13:25
Аарон Халів
Очільник військової розвідки Ізраїлю Халіва подав у відставку: причина
13:15
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині перевозили в ящиках боєприпаси та гранати, - очільник МВС Клименко
12:55
Із ТОТ Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію сім'ю із двома дітьми
12:49
До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
12:44
Ексклюзив
Євген Магда
Україна дипломатично переграла Росію: політолог Магда про ухвалення пакета допомоги від США
12:38
СБУ затримала росіянина, який коригував ворожі удари по системах ППО на Київщині й Чернігівщині
12:31
На фото: Володимир Співаков і Володимир Путін
Українці в Сеулі вийшли на акцію проти виступу російського диригента-путініста Співакова
12:29
електроенергія
Україна залучає аварійну допомогу з Європи, через негоду є знеструмлення: ситуація в енергосистемі станом на 22 квітня
12:27
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви закликав ЄС не послаблювати підтримку України після "хороших новин зі США"
12:05
Анджей Дуда
Дуда заявив, що Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО на тлі зовнішніх загроз
12:05
OPINION
Олексій Петров
Американці, зрозуміло, підступні! А ми обрані долею?..
12:03
Американська зброя для України
SIPRI: Світові витрати на оборону сягнули історичного максимуму, Україна – на 8-му місці
11:51
На фото: Зал слави рок-н-ролу в Клівленді
Зал слави рок-н-ролу оголосив імена нових зірок, які стали його учасниками у 2024 році
11:34
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Очільником пресцентру Сил оборони півдня замість Гуменюк стане речник ВМС Плетенчук
11:34
Ексклюзив
"Він перейшов у плоский штопор і акуратно приліг": авіаційний експерт Криволап про збиття ворожого Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ
11:23
На фото: постер фестивалю "Книжкова країна"
Зустрічі з письменниками, дискусії та майстер-класи: фестиваль "Книжкова країна" оголосив програму
11:19
Кирило Буданов (в центрі)
Буданов заявив, що на нього планують здійснити черговий замах "в інтересах росіян"
11:18
Огляд
Реал
"Реал" зі скандалом переміг "Барселону" в "Ель-Класіко", у ЛЧ визначилися півфіналісти, а у легкій атлетиці впали два рекорди. Головні новини світового спорту за тиждень
11:14
Пожежа на машинобудівному заводі у Воронежі
У російському Воронежі сталася пожежа на машинобудівному заводі: є загиблі
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли на фронт надійде допомога від США та як змусити китайців перестати допомагати РФ. Акценти світових ЗМІ 22 квітня
10:46
На Київщині мікроавтобус з пасажирами впав у провалля
На Київщині мікроавтобус з пасажирами впав у провалля: є загиблі та постраждалі
10:39
З початку року українці придбали понад 2,8 тис. автівок преміумкласу: які бренди найпопулярніші
10:24
ППО
ЄС та НАТО тиснуть на Грецію й Іспанію щодо надання Україні додаткових систем ППО, - FT
10:23
Ексдепутата райради Херсона і трьох його спільників підозрюють у наведенні російських ракет на місто
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 квітня: скільки коштують долар та євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV