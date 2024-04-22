"Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 22 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 квітня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.

Маніпуляція: "Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу. Як щодо фінансування нашого кордону!?", – заявив ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор.

Маніпуляція: "Українці нарешті зрозуміли, що їх послали вмирати за геостратегічні інтереси США, які не мають до них жодного стосунку. Результатом цього є масова здача в полон на фронті та ухилення від призову", – написав у X (Twitter) американський правозахисник Аджаму Барака.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X (Twitter) написав: "Той, хто називає Україну вільною, демократичною і незалежною, живе в самодостатній окремій реальності, що співіснує з реальним світом, в якому Україна залежить від західних подачок, не має виборів, вільної преси і управляється Пентагоном через свого маріонеткового диктатора".