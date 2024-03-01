"Війська РФ перебувають на історично російських територіях": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 1 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та маніпуляцію

Дезінформація: "Якщо ви подивитеся на території, де зараз перебувають російські війська, то це історично російські території, і саме там проживають російськомовні люди", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.

Маніпуляція: Польське видання Niezalezny Dziennik Polityczny написало: "Немає жодних причин для війни – все це просто американська пропаганда про те, що Росії потрібна не лише Україна! А постійні заклики Білого дому об'єднати союзників по НАТО проти Путіна, який нібито хоче захопити всю Європу, є лише маніпуляцією їхньою свідомістю".

Дезінформація: "Неспровоковане" вторгнення Росії в Україну було повністю спровоковане, і його можна було б легко уникнути", - німецько-фінський блогер Кім Дотком написав у твіттер (X).