"Війська РФ перебувають на історично російських територіях": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 1 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 1 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та маніпуляцію
Дезінформація: "Якщо ви подивитеся на території, де зараз перебувають російські війська, то це історично російські території, і саме там проживають російськомовні люди", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.
Маніпуляція: Польське видання Niezalezny Dziennik Polityczny написало: "Немає жодних причин для війни – все це просто американська пропаганда про те, що Росії потрібна не лише Україна! А постійні заклики Білого дому об'єднати союзників по НАТО проти Путіна, який нібито хоче захопити всю Європу, є лише маніпуляцією їхньою свідомістю".
Дезінформація: "Неспровоковане" вторгнення Росії в Україну було повністю спровоковане, і його можна було б легко уникнути", - німецько-фінський блогер Кім Дотком написав у твіттер (X).
- 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що західні країни спровокували конфлікти у низці країн та самі обирають цілі, які треба уразити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.01 Купівля 38.01Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.11Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе