Якщо до влади прийде Трамп, Китаю сильно не пощастить, - Фейгін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Китай зацікавлений, скажімо так, у продовженні суперництва з Заходом, передусім із Вашингтоном, але ні в якому разі не доводити це суперництво до збройного конфлікту, тому що це зовсім не потрібно Пекіну. Китай має гігантський торговий оборот з Європою і з Америкою, тому зацікавлений у продовжуванні цієї співпраці в тому чи іншому вигляді. Економічно Китай гранично зацікавлений у нормальних, стабільних відносинах із Заходом, зберігаючи свої претензії на світове лідерство, на глобальне лідерство", - прокоментував опозиційний політик.

За його словами, Китай постійно називає себе поряд зі США головною наддержавою. Вашингтон постійно опускає Китай: ні, ви – регіональна держава. Це й Обама робив, і зараз Байден робить, уже не говорячи про Трампа.

"Трамп налаштований люто антикитайськи. Багато подій ще й пов'язані з тим, що у листопаді очікуються вибори. Якщо до влади прийде Трамп, ну, тоді Китаю сильно не пощастить. І вони це розуміють. Вони вже пам'ятали ті чотири роки, з 2016 по 2020 рік, коли Трамп, своїми рішеннями по торговій угоді, по виводу виробництв із території Китаю, дуже сильно повпливав на ситуацію. Тим більше, нагадаю, що по наслідках ковіду, а Трамп застав частину самої епідемії, попри те що у 2021 році в січні інаугурувався новий президент Байден. Він хоче вимагати з Китаю якихось компенсацій і всього іншого. Це всього лиш привід. Справа не у грошах, яку можна по судах виграти в Америці та вимагати їх від Китаю. Це привід для тиску на Китай та отримання від нього вигідних рішень, передусім економічних. Китай це усвідомлює і, безумовно, готується до моменту, що якщо раптом Трамп прийде до влади, то як поводитись у цій ситуації", - зауважив Марк Фейгін.