Японія відмовилася від обмежень на використання ядерної енергії, запроваджених через аварію на Фукусімі
Уряд Японії оголосив про намір відмовитися від десятирічної політики зменшення залежності від ядерної енергії та збільшити її використання в енергетичному балансі країни
Про це повідомляє Bloomberg.
У вівторок, 17 грудня, Японія представила свою нову стратегію енергетики, в рамках якої передбачається активніше використання ядерних і відновлюваних джерел енергії для забезпечення енергетичної безпеки та зменшення викидів CO2.
Зокрема, уряд планує, що до 2040 фінансового року частка ядерної енергетики досягне 20%, а відновлюваних джерел — від 40% до 50%.
Станом на 2023 фінансовий рік, за даними японського міністерства торгівлі, відновлювальні джерела енергії у Японії становили близько 23%, а ядерна енергетика — лише 8,5%.
"Збільшення обсягів електроенергії без викидів вважається критично важливим для того, щоб Японія могла залучити більше операторів центрів обробки даних і передових виробництв, таких як заводи з виробництва напівпровідників. Google, що входить до складу Alphabet Inc., та компанія Ubitus K.K., що надає хмарні сервіси за підтримки Nvidia Corp. виявили зацікавленість у використанні ядерної енергії в країні, тоді як компанії, включаючи Microsoft Corp. інвестували в будівництво місцевих сонячних електростанцій", - пояснили у виданні.
Крім того, згідно з повідомленням, нові пріоритети енергетичної політики також спрямовані на активізацію зусиль з декарбонізації. Японія, яка є п'ятим найбільшим виробником вуглекислого газу, планує скоротити викиди на 60% до 2035 року в порівнянні з 2013 роком, хоча це залишається менш амбітною метою, ніж у деяких інших країнах, таких як Велика Британія.
Зазначається, що після катастрофи на АЕС "Фукусіма" у 2011 році всі 54 реактори Японії були виведені з експлуатації. Лише 14 з 33 реакторів відновили роботу.
Уряд планує розглянути можливість будівництва нових, сучасних реакторів, але цей процес ускладнений суворими нормами безпеки та необхідністю отримання підтримки з боку громадськості. За прогнозами, до 2040 року використання викопного пального зменшиться з 69% у 2023 році до 30-40% у загальному енергетичному балансі.
Надалі приблизно 30-40% енергетичного балансу країни можуть складати викопні види пального, що є зменшенням з 69% у 2023 році. В уряді також продовжать фокусуватися на розвитку внутрішніх і зовнішніх ресурсів енергетичних матеріалів.
Очікується, що загальне виробництво електроенергії зросте до 1200 ТВт/год на рік у 2040 році, що на 20% більше, ніж у 2023 році.
- У Норвегії у вівторок, 10 грудня, відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру: від імені японської правозахисної організації Nihon Hidankyo її отримав Танака Терумі, який пережив ядерне бомбардування Нагасакі.
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