Японія відмовилася від обмежень на використання ядерної енергії, запроваджених через аварію на Фукусімі

Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок, 17 грудня, Японія представила свою нову стратегію енергетики, в рамках якої передбачається активніше використання ядерних і відновлюваних джерел енергії для забезпечення енергетичної безпеки та зменшення викидів CO2.

Зокрема, уряд планує, що до 2040 фінансового року частка ядерної енергетики досягне 20%, а відновлюваних джерел — від 40% до 50%.

Станом на 2023 фінансовий рік, за даними японського міністерства торгівлі, відновлювальні джерела енергії у Японії становили близько 23%, а ядерна енергетика — лише 8,5%.

"Збільшення обсягів електроенергії без викидів вважається критично важливим для того, щоб Японія могла залучити більше операторів центрів обробки даних і передових виробництв, таких як заводи з виробництва напівпровідників. Google, що входить до складу Alphabet Inc., та компанія Ubitus K.K., що надає хмарні сервіси за підтримки Nvidia Corp. виявили зацікавленість у використанні ядерної енергії в країні, тоді як компанії, включаючи Microsoft Corp. інвестували в будівництво місцевих сонячних електростанцій", - пояснили у виданні.

Крім того, згідно з повідомленням, нові пріоритети енергетичної політики також спрямовані на активізацію зусиль з декарбонізації. Японія, яка є п'ятим найбільшим виробником вуглекислого газу, планує скоротити викиди на 60% до 2035 року в порівнянні з 2013 роком, хоча це залишається менш амбітною метою, ніж у деяких інших країнах, таких як Велика Британія.

Зазначається, що після катастрофи на АЕС "Фукусіма" у 2011 році всі 54 реактори Японії були виведені з експлуатації. Лише 14 з 33 реакторів відновили роботу.

Уряд планує розглянути можливість будівництва нових, сучасних реакторів, але цей процес ускладнений суворими нормами безпеки та необхідністю отримання підтримки з боку громадськості. За прогнозами, до 2040 року використання викопного пального зменшиться з 69% у 2023 році до 30-40% у загальному енергетичному балансі.

Надалі приблизно 30-40% енергетичного балансу країни можуть складати викопні види пального, що є зменшенням з 69% у 2023 році. В уряді також продовжать фокусуватися на розвитку внутрішніх і зовнішніх ресурсів енергетичних матеріалів.

Очікується, що загальне виробництво електроенергії зросте до 1200 ТВт/год на рік у 2040 році, що на 20% більше, ніж у 2023 році.