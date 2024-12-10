Нобелівську премію миру вручили генсеку японської правозахисної організації, який пережив ядерне бомбардування

Про це йдеться на сайті премії.

Танака Терумі розповів, що організацію Nihon Hidankyo заснували у серпні 1956 року, щоб гарантувати, що у світі ніколи не повторяться ядерні бомбардування і "врятувати людство від кризи за допомогою уроків, винесених з нашого досвіду, і водночас врятувати себе".

"Наш рух, безсумнівно, відіграв важливу роль у створенні "ядерного табу". Однак сьогодні на Землі все ще залишається 12 000 ядерних боєголовок, 4 000 з яких оперативно розгорнуті, готові до негайного запуску. Ядерна наддержава Росія погрожує застосувати ядерну зброю у війні проти України", - сказав у своїй промові Терумі.

Він зазначив, що у 13 років пережив ядерне бомбардування Нагасакі, опинившись приблизно за 3 кілометри на схід від місця вибуху. Втім, правозахисник утратив п'ятьох своїх родичів. Переживши такий досвід він впевнився в тому, що "що навіть на війні не можна допустити таких вбивств і каліцтв".

За його словами, Nihon Hidankyo виступає не за те, щоб покладатися на теорію ядерного стримування, яка передбачає володіння і застосування ядерної зброї, а за відмову від володіння будь-якою ядерною зброєю.

"Будь-хто з вас може стати жертвою або злочинцем у будь-який момент. Тому я закликаю всіх людей в усьому світі разом обговорити, що ми повинні зробити, щоб ліквідувати ядерну зброю, і вимагати від урядів дій для досягнення цієї мети. Середній вік тих, хто вижив після вибуху атомної бомби, зараз становить 85 років. Через десять років нас, можливо, залишиться лише кілька людей, які зможуть дати свідчення як ті, що пережили бомбардування з перших вуст. Відтепер я сподіваюся, що наступне покоління знайде способи продовжити наші зусилля і розвинути рух ще далі", - підсумував він.