"З нагоди річниці фальшивих виборів": Велика Британія оголосила про нові санкції проти Білорусі
У четверту річницю президентських виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня 2020 року, Велика Британія запровадила нові санкції проти 7 білоруських фізичних та юридичних осіб
Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.
Згідно з повідомленням, цей крок є частиною координаційних зусиль із міжнародними партнерами та спрямований на притягнення до відповідальності режиму Лукашенка за порушення прав людини та підтримку російського вторгнення в Україну.
"Сьогодні (9 серпня), у четверту річницю глибоко недосконалих президентських виборів 2020 року в Білорусі, Велика Британія в координації з міжнародними партнерами запровадила санкції проти ще 7 фізичних та юридичних осіб, в результаті чого загальна кількість санкцій проти Білорусі перевищила 200", - зазначили в уряді Великої Британії.
Нові санкції стосуються чотирьох начальників виправних колоній, які безпосередньо причетні до репресій проти політичних в'язнів, а також трьох білоруських компаній, які підтримують російську військову машину.
Обмеження стосуються фізичних та юридичних осіб, серед яких:
- Денис Толстенков, командир виправної колонії №4
- Андрій Пальчик, колишній комендант виправної колонії №1
- Пилип Стурчанка, комендант виправної колонії №3
- Олексій Лазаренко, комендант виправної колонії №15
- ВАТ "СтанкоГомель", білоруський виробник верстатів, що експортує товари в Росію для використання в російському військово-промисловому комплексі
- ВАТ "НИЕВМ", афілійована з урядом Білорусі організація, що здійснює діяльність в оборонному комплексі країни
- ТОВ "Рухсервомотор", білоруський виробник верстатів, що експортує товари в Росію для використання в російському військово-промисловому комплексі.
"Через чотири роки після жорстоких подій, свідками яких ми стали в Білорусі, нещадні репресії Лукашенка проти громадянського суспільства не демонструють жодних ознак послаблення, - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі. - Ми підтримуємо народ Білорусі та його прагнення до свободи і демократії і закликаємо режим негайно і беззастережно звільнити всіх політичних в'язнів".
-
Рада Європейського Союзу в понеділок, 5 серпня, запровадила обмежувальні заходи ще щодо 28 осіб за їхню роль у репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе