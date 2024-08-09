"З нагоди річниці фальшивих виборів": Велика Британія оголосила про нові санкції проти Білорусі

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Згідно з повідомленням, цей крок є частиною координаційних зусиль із міжнародними партнерами та спрямований на притягнення до відповідальності режиму Лукашенка за порушення прав людини та підтримку російського вторгнення в Україну.

"Сьогодні (9 серпня), у четверту річницю глибоко недосконалих президентських виборів 2020 року в Білорусі, Велика Британія в координації з міжнародними партнерами запровадила санкції проти ще 7 фізичних та юридичних осіб, в результаті чого загальна кількість санкцій проти Білорусі перевищила 200", - зазначили в уряді Великої Британії.

Нові санкції стосуються чотирьох начальників виправних колоній, які безпосередньо причетні до репресій проти політичних в'язнів, а також трьох білоруських компаній, які підтримують російську військову машину.

Обмеження стосуються фізичних та юридичних осіб, серед яких:

Денис Толстенков, командир виправної колонії №4

Андрій Пальчик, колишній комендант виправної колонії №1

Пилип Стурчанка, комендант виправної колонії №3

Олексій Лазаренко, комендант виправної колонії №15

ВАТ "СтанкоГомель", білоруський виробник верстатів, що експортує товари в Росію для використання в російському військово-промисловому комплексі

ВАТ "НИЕВМ", афілійована з урядом Білорусі організація, що здійснює діяльність в оборонному комплексі країни

ТОВ "Рухсервомотор", білоруський виробник верстатів, що експортує товари в Росію для використання в російському військово-промисловому комплексі.

"Через чотири роки після жорстоких подій, свідками яких ми стали в Білорусі, нещадні репресії Лукашенка проти громадянського суспільства не демонструють жодних ознак послаблення, - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі. - Ми підтримуємо народ Білорусі та його прагнення до свободи і демократії і закликаємо режим негайно і беззастережно звільнити всіх політичних в'язнів".