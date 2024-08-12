"Заплутуються, як мухи в павутинні": політик Рибачук про виборчу кампанію республіканців у США
Олег Рибачук, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005), вважає, що Трамп та республіканці у своїй виборчій кампанії підіймають теми, які для них є дуже вразливими
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Соціологічні компанії у США зазначають, що вперше з жовтня 2023 року Гарріс зрівнялась або випереджає Трампа, чого раніше не було у комбінації Трамп – Байден. Бо Трамп з жовтня минулого року фактично всюди переважав, але зараз цей тренд зламався. Нині у декількох ключових штатах Гарріс виграє. Однак очевидно, що говорити про щось рано. Загалом сама кампанія дуже невигідна для Трампа, він відверто нервує. Я дивився його годину пресконференції, то це був каламбур, якась суміш. Трамп програє стосунки з пресою. І головне, він зайшов на дуже тонкий лід, говорячи про колір шкіри американців, а це для нього провальна ситуація", - зауважив Олег Рибачук.
За його словами, основна маса виборців демократів – емігранти з різних країн, азійських та африканських, а Трамп намагався атакувати Гарріс за колір шкіри, говорячи, що батько у неї африканець, мати - індіанка.
"Не менш програшна ситуація у трампівського віцепрезидента Венса, який почав докопуватися до біографії свого опонента, кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза, якого обрала нещодавно Камала Гарріс. Венс, мовляв, що Волз 24 роки служив у національній гвардії, але сказав неправду, що був в якихось бойових діях. Хоча сам Венс не був у бойових діях, відразу журналісти підхопили тему щодо Трампа, який взагалі уникав служби. Тобто вони там заплутуються, як мухи в павутинні, піднімаючи теми, які для них дуже вразливі. Будемо чекати дебатів. Трамп каже, що Гарріс недолуга, некомпетентна, двох слів не може зв'язати, тому на дебатах він її розмаже однією лівою. І це все робить Трампа та кампанію республіканців примітивно скандальною", - прокоментував політик.
Рибачук резюмував, що насправді основна задача Гарріс – дати можливість всім тим, хто не хоче бачити Трампа президентом, проголосувати за альтернативу. Тому вже є навіть такий рух "Республіканці за Гарріс", тобто є альтернатива Трампу всередині республіканської партії, де закликають виборців голосувати за Гарріс, якщо вони справжні республіканці.
- 9 серпня у Reuters повідомили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні щодо виборів у США.
- 11 серпня стало відомо, що за результатами нового опитування The New York Times/Сієнського коледжу віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила колишнього президента Дональда Трампа в трьох ключових штатах: Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.47
- EUR Купівля 44.65Продаж 45.36
- Актуальне
- Важливе