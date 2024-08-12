Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Заплутуються, як мухи в павутинні": політик Рибачук про виборчу кампанію республіканців у США
Ексклюзив

"Заплутуються, як мухи в павутинні": політик Рибачук про виборчу кампанію республіканців у США

Ірена Моляр
12 серпня, 2024 понедiлок
12:10
Світ Дональд Трамп

Олег Рибачук, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005), вважає, що Трамп та республіканці у своїй виборчій кампанії підіймають теми, які для них є дуже вразливими

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Соціологічні компанії у США зазначають, що вперше з жовтня 2023 року Гарріс зрівнялась або випереджає Трампа, чого раніше не було у комбінації Трамп – Байден. Бо Трамп з жовтня минулого року фактично всюди переважав, але зараз цей тренд зламався. Нині у декількох ключових штатах Гарріс виграє. Однак очевидно, що говорити про щось рано. Загалом сама кампанія дуже невигідна для Трампа, він відверто нервує. Я дивився його годину пресконференції, то це був каламбур, якась суміш. Трамп програє стосунки з пресою. І головне, він зайшов на дуже тонкий лід, говорячи про колір шкіри американців, а це для нього провальна ситуація", - зауважив Олег Рибачук.

За його словами, основна маса виборців демократів – емігранти з різних країн, азійських та африканських, а Трамп намагався атакувати Гарріс за колір шкіри, говорячи, що батько у неї африканець, мати - індіанка.

"Не менш програшна ситуація у трампівського віцепрезидента Венса, який почав докопуватися до біографії свого опонента, кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза, якого обрала нещодавно Камала Гарріс. Венс, мовляв, що Волз 24 роки служив у національній гвардії, але сказав неправду, що був в якихось бойових діях. Хоча сам Венс не був у бойових діях, відразу журналісти підхопили тему щодо Трампа, який взагалі уникав служби. Тобто вони там заплутуються, як мухи в павутинні, піднімаючи теми, які для них дуже вразливі. Будемо чекати дебатів. Трамп каже, що Гарріс недолуга, некомпетентна, двох слів не може зв'язати, тому на дебатах він її розмаже однією лівою. І це все робить Трампа та кампанію республіканців примітивно скандальною", - прокоментував політик.

Рибачук резюмував, що насправді основна задача Гарріс – дати можливість всім тим, хто не хоче бачити Трампа президентом, проголосувати за альтернативу. Тому вже є навіть такий рух "Республіканці за Гарріс", тобто є альтернатива Трампу всередині республіканської партії, де закликають виборців голосувати за Гарріс, якщо вони справжні республіканці.

Теги:
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
Камала Гарріс
Читайте також:
Командир кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов
Автор
11 серпня, 2024 неділя
Жителі Курщини та строковики здають ЗСУ координати кадирівців, - InformNapalm
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині (11 серпня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву
Карта Курськ 08.08.24
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
У Суджанському районі на Курщині захоплені склади з боєприпасами, які призначалися для наступу РФ на Сумщину, - Братчук
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 44.65
    Продаж 45.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 серпня
13:26
Закупівля 30 тис. неякісних аптечок для військових: ексначальнику навчального центру та ще 9 особам оголосили підозри
13:07
Star Wars: Skeleton Crew
Зʼявився трейлер серіалу зі всесвіту "Зоряних війн" з Джудом Лоу
12:56
коронавірус тест
В Україні кількість заражень коронавірусом зросла у майже 6 разів упродовж місяця
12:42
новини Львівщини
В Україні уклали першу угоду в рамках фінансування малої газової генерації за програмою 5-7-9
12:36
На фото: Тарас Цимбалюк
Зірка "Спіймати Кайдаша" Цимбалюк зізнався, що має почуття провини через те, що не воює
12:23
США, Південна Корея
Південна Корея та США проведуть військові навчання на тлі загроз з боку КНДР
12:06
OPINION
Вадим Денисенко
900 днів війни. Що змінилося в голові у Путіна?
11:49
електроенергія
Через негоду є знеструмлення на Київщині: ситуація в енергосистемі 12 серпня
11:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна має на меті дестабілізувати Росію атакою на Курськ, а мільйони переміщених українців сподіваються повернутися додому ще до закінчення війни. Акценти світових ЗМІ 12 серпня
11:37
Міноборони розробило нові процедури польотів для тактичної авіації відповідно до стандартів НАТО
11:13
графіті Бенксі з піраньями
Бенксі підтвердив авторство сімох робіт, створених у Лондоні за тиждень
11:10
Олександр Хейл
Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Хейла
11:00
Оновлено
На хабарі $500 тис. затримали заступника голови Міненерго: йому загрожує до 12 років ув'язнення
10:48
Пожежа, Афіни, Греція
У Греції вирує масштабна лісова пожежа: вогонь дістався околиць Афін
10:26
Ексклюзив
Це був спланований захід РФ: експерт з енергетики Омельченко про пожежу на ЗАЕС
10:14
У Маріуполі громадський транспорт перебуває в аварійному стані – ЦНС
10:01
OPINION
Геннадій Друзенко
Російсько-українська війна: кульмінація
10:00
День молоді
День молоді 2024: основна тематика, історія та значення
10:00
Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі
Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі
09:52
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіяни спеціально починають мусувати тему атомних станцій у контексті подій на Курщині: Згурець про пожежу на ЗАЕС
09:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 серпня: скільки коштують долар і євро
09:37
Китай
"Взяли до відома": Китай відреагував на просування Сил оборони у Курській області
09:11
Бєлгород
Росіяни оголосили евакуацію населення з прикордонного району Білгородщини через "активність ЗСУ"
08:39
Ексклюзив
Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі
Ворог зміщує акценти в застосуванні авіації: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про зменшення кількості ворожих КАБів на Харківському напрямку
08:35
школа в окупації
На окупованій Луганщині "ветерани" війни навчатимуть дітей: Кремль виділяє на це кошти, - ОВА
08:28
Запорізька АЕС
Пожежа на території ЗАЕС припинилася, рівень радіації в нормі, – Дніпропетровська ОВА
08:27
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
За добу на фронті сталося 124 боєзіткнення, окупанти продовжують штурмувати на 11 напрямках
08:05
OPINION
Михайло Басараб
Росія після Курська: все станеться набагато швидше
07:49
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 65 артсистем і 1080 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:37
підводний човен класу Ohio
США скерували на Близький Схід атомний підводний човен та авіаносець
07:24
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття дронів над трьома областями: росЗМІ пишуть про атаку на військовий аеродром під Москвою
07:01
путін
Наступ показує, що Путін нічого не контролює в Курській області, – голова оборонного комітету бундестагу
06:37
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ повідомив про обстріл з боку Лівану
06:20
Карл Негаммер
Канцлер Австрії Карл Негаммер відреагував на пожежу на ЗАЕС
06:01
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
Лісовий хоче об'єднати шкільну "історію України" з "всесвітньою історією". У науково-педагогічній спільноті із цим не всі згодні та збирають підписи
05:55
На ТОТ створюють молодіжні загони "добровольців" для допомоги курянам, – ЦНС
00:55
РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
00:32
Оновлено
Запорізька АЕС
Енергоатом пояснив, чому могла виникнути пожежа на Запорізькій АЕС
00:06
Російський обстріл, вибух, Сумщина
У Сумській громаді внаслідок обстрілу РФ постраждала 9-річна дитина
2024, неділя
11 серпня
23:35
Світло
В окупованій Євпаторії аварійне відключення світла
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV