"Заплутуються, як мухи в павутинні": політик Рибачук про виборчу кампанію республіканців у США

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Соціологічні компанії у США зазначають, що вперше з жовтня 2023 року Гарріс зрівнялась або випереджає Трампа, чого раніше не було у комбінації Трамп – Байден. Бо Трамп з жовтня минулого року фактично всюди переважав, але зараз цей тренд зламався. Нині у декількох ключових штатах Гарріс виграє. Однак очевидно, що говорити про щось рано. Загалом сама кампанія дуже невигідна для Трампа, він відверто нервує. Я дивився його годину пресконференції, то це був каламбур, якась суміш. Трамп програє стосунки з пресою. І головне, він зайшов на дуже тонкий лід, говорячи про колір шкіри американців, а це для нього провальна ситуація", - зауважив Олег Рибачук.

За його словами, основна маса виборців демократів – емігранти з різних країн, азійських та африканських, а Трамп намагався атакувати Гарріс за колір шкіри, говорячи, що батько у неї африканець, мати - індіанка.

"Не менш програшна ситуація у трампівського віцепрезидента Венса, який почав докопуватися до біографії свого опонента, кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза, якого обрала нещодавно Камала Гарріс. Венс, мовляв, що Волз 24 роки служив у національній гвардії, але сказав неправду, що був в якихось бойових діях. Хоча сам Венс не був у бойових діях, відразу журналісти підхопили тему щодо Трампа, який взагалі уникав служби. Тобто вони там заплутуються, як мухи в павутинні, піднімаючи теми, які для них дуже вразливі. Будемо чекати дебатів. Трамп каже, що Гарріс недолуга, некомпетентна, двох слів не може зв'язати, тому на дебатах він її розмаже однією лівою. І це все робить Трампа та кампанію республіканців примітивно скандальною", - прокоментував політик.



Рибачук резюмував, що насправді основна задача Гарріс – дати можливість всім тим, хто не хоче бачити Трампа президентом, проголосувати за альтернативу. Тому вже є навіть такий рух "Республіканці за Гарріс", тобто є альтернатива Трампу всередині республіканської партії, де закликають виборців голосувати за Гарріс, якщо вони справжні республіканці.