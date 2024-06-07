"Зеленський обирає катастрофічну ескалацію, а прикордонники мінують береги Тиси": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 7 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 червня у світі з'явились фейк та маніпуляція.

Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "На сьогодні вибір між катастрофічною ескалацією або неприємним врегулюванням, схоже, є єдиним, який пропонується Україні... Стає очевидним, що президент України Володимир Зеленський та його спонсори у Вашингтоні все більше схиляються до вибору першого варіанту, а не другого".

Спростування: Цією тезою автор намагається показати, що Україна нібито відмовляється від мирного врегулювання конфлікту, обираючи натомість шлях ескалації. Насправді ж саме Росія унеможливлює припинення війни, продовжуючи кривавий наступ на українські території та диктуючи Україні нереалістичні умови, такі як відмова від територій, що російська армія незаконно захопила.

Фейк: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X поширив російське постановочне відео у наступному дописі: "Замінування українськими прикордонниками берегів Тиси, щоб утримати українців, а не росіян, призвело до загибелі першого українця. Цей молодик загинув, намагаючись втекти від війни Зеленського, Байдена та фон дер Ляєн. Його кров на їхніх руках".

Спростування: Відео, про яке пише журналіст, є фейком у межах російської дезінформаційної кампанії про мінування берегів річки Тиса. Раніше Центр спростовував цей фейк і попереджав про кампанію, спрямовану на сіяння паніки серед українців та дискредитацію української влади.