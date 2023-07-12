Світоліна - Вондроушова: букмекери не вірять в успіх українки у півфіналі Вімблдону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 11 липня, Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 76 місце, перемогла Ігу Швьонтек, яка очолює рейтинг WTA, у трьох сетах - 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

У півфіналі Світоліна зіграє проти Маркети Вондроушової (42) з Чехії, яка у чвертьфіналі здолала американку Джессіку Пегулу (4).

Букмекери прогнозують, що Еліна Світоліна є аутсайдером поєдинку. На виграш українки дають коефіцієнт 2,20. Перемогу Вондроушової оцінюють в 1,90.

Світоліна зіграє у півфіналі одного з турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam втретє у кар'єрі. У 2019 році українка дійшла до півфіналу Вімблдону та Відкритого чемпіонату США.

Завдяки виходу до 1/2 фіналу турніру в передмісті Лондона Еліна Світоліна поверне собі звання першої ракетки України, яким зараз володіє Ангеліна Калініна.

Вімблдон

Жінки. Півфінал

13 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія)

Трансляція - Setanta Sports

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