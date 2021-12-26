Світова економіка у 2022 році вперше подолає позначку в $100 трлн

Про це повідомляє Bloomberg.

За прогнозами британського Centre for Economics and Business Research (CEBR), світова економіка 2022 року вперше подолає позначку $100 трлн. Цей показник буде досягнутий на два роки раніше, ніж прогнозувалося раніше.

Китаю ж, навпаки, знадобиться на два роки більше, ніж очікувалося, щоб випередити США за обсягом ВВП. Статися це, як вважають аналітики, має у 2030 році. При цьому темп зростання китайської економіки поступово сповільнюватиметься: до 2025 року обсяг ВВП країни зростатиме в середньому на 5,7% на рік, у період 2025 - 2030 років - у середньому на 4,7% щорічно, а в наступні п'ять років після цього — лише на 3,8%.

Поступальний рух вгору продовжить економіка Індії: вже наступного року вона має обійти Францію, а 2023 року - і Велику Британію, зайнявши шостий рядок світового рейтингу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb