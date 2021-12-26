Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Світова економіка у 2022 році вперше подолає позначку в $100 трлн

Світова економіка у 2022 році вперше подолає позначку в $100 трлн

26 грудня, 2021 неділя
20:54
Економіка гроші

У 2022 році обсяг світової економіки вперше подолає позначку в $100 трлн

Про це повідомляє Bloomberg

За прогнозами британського Centre for Economics and Business Research (CEBR), світова економіка 2022 року вперше подолає позначку $100 трлн. Цей показник буде досягнутий на два роки раніше, ніж прогнозувалося раніше.

Китаю ж, навпаки, знадобиться на два роки більше, ніж очікувалося, щоб випередити США за обсягом ВВП. Статися це, як вважають аналітики, має у 2030 році. При цьому темп зростання китайської економіки поступово сповільнюватиметься: до 2025 року обсяг ВВП країни зростатиме в середньому на 5,7% на рік, у період 2025 - 2030 років - у середньому на 4,7% щорічно, а в наступні п'ять років після цього — лише на 3,8%.

Поступальний рух вгору продовжить економіка Індії: вже наступного року вона має обійти Францію, а 2023 року - і Велику Британію, зайнявши шостий рядок світового рейтингу. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





 
Китай
Франція
ВВП
Індія
США
Читайте також:
адвокати Порошенка
24 грудня, 2021 п'ятниця
Відбувається державний переворот, про який попереджав Зеленський, усі причетні будуть притягнуті до відповідальності, - адвокати Порошенка
25 грудня, 2021 субота
Синоптик Наталка Діденко попередила про "реванш морозу"
25 грудня, 2021 субота
Глава УГКЦ Святослав після "підозри" Порошенку закликав боротися із політично мотивованим правосуддям
Київ
-4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.08
    Купівля 27.08
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.55
    Продаж 30.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
26 грудня
20:37
Світовий банк
Україна отримає від МБРР 300 млн євро, - Шмигаль
20:17
Афганістан
Таліби заборонили жінкам самостійно подорожувати на великі відстані
19:50
Інтерв’ю
Піонтковський
"Своїми невиразними відповідями Байден заохочує агресію Москви", – Піонтковський
19:47
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко не врятував "Вест Гем" від несподіваної поразки у чемпіонаті Англії
19:21
землетрус
Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус
19:03
Ексклюзив
Метью Брайза
"Через безперервний тиск Путіна Зеленський може втратити політичний здоровий глузд", – Метью Брайза
18:53
Олександр Зінченко (ліворуч)
Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розбити "Лестер" у трилері з 9 голами
18:30
Карлос Папульяс
Помер експрезидент Греції Каролос Папульяс
18:00
Вихід у відкритий космос, Тяньгун
Китайські космонавти здійснили другий за рік вихід у відкритий космос
17:46
Ексклюзив
Метью Брайза
Путін обирає між трьома шляхами знищення української державності, – Метью Брайза
17:35
Brexit
Наслідками Brexit розчаровані 60% британців, - The Guardian
17:16
оос
26 грудня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
16:56
Десмонд Туту
У ПАР помер лауреат Нобелівської премії та борець з апартеїдом Десмонд Туту
16:40
НАТО
У Кремлі назвали розширення НАТО "питанням життя і смерті для Росії"
16:20
Віталій Миколенко (на передньому плані)
Стало відомо, скільки український футболіст Миколенко зароблятиме в англійському клубі
15:55
військові
Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік
15:40
Білоруська національна валюта
Понад 80% білорусів живуть менше ніж на 11 тис. грн на місяць, - офіційна статистика
15:24
Василь Ломаченко
Ломаченко відправив олімпійські медалі до Росії, де з їхніх шматочків виплавили хрестик
15:10
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Москва знову вербує "добровольців" для війни на Донбасі", – Піонтковський
14:45
Недосвідченість Зеленського і вихідців з "95 кварталу" особливо небезпечна у відносинах з Росією, - New York Times
14:28
Вода
В Одесі з 1 січня зростуть тарифи на воду
14:16
Фермер з Волині пояснив, як заробити на топінамбурах
14:02
Вакцинація
"Там катастрофічна ситуація з усіма щепленнями". Лікар розповів, де в Україні найменше охочих вакцинуватися
13:33
Чиновниця з Міносвіти сфотографувалася у шокуючій сукні разом із Садовим та заступником Шкарлета
12:52
Майонез та горошок - вдвічі дорожчі, ніж у вільній частині України. Скільки коштує новорічний стіл в окупованому Донецьку
12:38
Лукашенко зустрінеться з Путіним напередодні Нового року
12:14
Моделі нових безпілотників Росії виявилися іграшками з Китаю
12:05
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"В оточенні Байдена діє проукраїнська лінія Блінкена та проросійська Саллівана", – Піонтковський
11:53
Мерія Чернівців демонтує "радянські" атракціони у середмісті, з яких сміються у мережі
11:32
Путін погрожує Заходу "найрізноманітнішою відповіддю"
11:11
25 грудня на фронті: росіяни стріляли по українцях з протитанкового комплексу
10:50
Окупанти затримали патрулі ОБСЄ біля Золотого і Станиці Луганської
10:30
У НАТО домовилися з РФ про дату зустрічі щодо України
10:10
Інтерв’ю
Роман Безсмертний
Путін готується до застосування хімічної зброї проти України, – Роман Безсмертний
10:00
Аби потрапити до замкненої квартири, п'яний чоловік з Полтави вигадав історію про "замінування"
09:40
Зеленський затягує із підписанням закону про покарання Росії за воєнні злочини, - ЗМІ
09:18
В уряді сказали, коли почнуть споруджувати перший український автобан
09:00
Через несправний котел на Полтавщині загинули люди
08:15
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 138 смертей, близько 2 тис. ушпиталень, 2,8 тис. заражень
08:00
Олександр Лукашенко
Білоруський священик про Лукашенка: "Сатана не може покаятися"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV