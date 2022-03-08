Світові ціни на пшеницю оновили рекордні показники 2008 року

Про це пише видання Bloomberg.



"Світ стикнувся з величезним браком пропозиції зерна, оскільки війна фактично припинила більше чверті світового експорту пшениці. На цьому тлі ціни на неї коливаються на рекордно високому рівні", – йдеться в повідомленні.



Зазначають, що чиказькі ф'ючерси впали до $12,02 ($277,9 за 1 т) за бушель ($277,9) після того, як піднялися до $13,63 ($315,1 за 1 т), що є найвищим показником за всю історію торгів. До найвищого рівня з 2012 року наближається і торгівля кукурудзою, тоді як соєва та пальмова олія досягли рекордних показників.



"Глобальні ціни на продукти харчування вже є рекордними, а зростання цін на зерно та олію після російського вторгнення лише підвищить їх, штовхаючи все більше людей на голод і збільшуючи державні витрати на продовольчі субсидії. Стрибок цін викликав занепокоєння щодо продовольчої безпеки і викликав спогади про ситуацію десятирічної давнини, коли стрибки цін призвели до продовольчих бунтів у більш ніж 30 країнах", – додають у Bloomberg.

Нагадаємо, ціни на нікель на біржі в Лондоні зафіксували рекордне зростання на тлі побоювань, що виробництво в РФ зупиниться після її вторгнення в Україну.

Додамо, посівна кампанія 2022 року в Україні розпочнеться там, де це можливо, з урахуванням бойових дій.