Світові ціни на пшеницю оновили рекордні показники 2008 року
Світові ціни на пшеницю на рекордно високому рівні після того, як перевищили рівень, який спостерігався під час глобальної продовольчої кризи в 2008 році.
Про це пише видання Bloomberg.
"Світ стикнувся з величезним браком пропозиції зерна, оскільки війна фактично припинила більше чверті світового експорту пшениці. На цьому тлі ціни на неї коливаються на рекордно високому рівні", – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що чиказькі ф'ючерси впали до $12,02 ($277,9 за 1 т) за бушель ($277,9) після того, як піднялися до $13,63 ($315,1 за 1 т), що є найвищим показником за всю історію торгів. До найвищого рівня з 2012 року наближається і торгівля кукурудзою, тоді як соєва та пальмова олія досягли рекордних показників.
"Глобальні ціни на продукти харчування вже є рекордними, а зростання цін на зерно та олію після російського вторгнення лише підвищить їх, штовхаючи все більше людей на голод і збільшуючи державні витрати на продовольчі субсидії. Стрибок цін викликав занепокоєння щодо продовольчої безпеки і викликав спогади про ситуацію десятирічної давнини, коли стрибки цін призвели до продовольчих бунтів у більш ніж 30 країнах", – додають у Bloomberg.
- Нагадаємо, ціни на нікель на біржі в Лондоні зафіксували рекордне зростання на тлі побоювань, що виробництво в РФ зупиниться після її вторгнення в Україну.
- Додамо, посівна кампанія 2022 року в Україні розпочнеться там, де це можливо, з урахуванням бойових дій.
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