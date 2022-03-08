Стрибок у $26 тис.: ціни на нікель оновили рекорд

Про це повідомляє businessinsider.



Тримісячний контракт на нікель підскочив на 90% і торгувався вище $55 тис. за метричну тонну на Лондонській біржі металів згідно з цінами від Bloomberg. Стрибок більш ніж на $26 тис. став найбільшим одноденним приростом ціни за всю історію.



Геологічна служба США інформує, що Росія є третім за величиною виробником нікелю у світі, причому приблизно дві третини світового виробництва нікелю використовується для виробництва нержавіючої сталі.



Нікель також відіграє ключову роль на зростаючому ринку акумуляторів для електромобілів.



Ціни на нікель, нафту, пшеницю, природний газ та інші сировинні товари, різко зросли після нападу Росії на Україну майже два тижні тому, коли військові дії викликали санкції проти Росії з боку США та їхніх західних союзників.



Російський "Норільський нікель" виробив найбільше первинного нікелю серед усіх компаній світу у четвертому кварталі 2021 року - понад 62 тис. тонн.



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