На Netflix з'явився фільм "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе

Про це інформує Держкіно.

"Фільм "Мій карпатський дідусь" ("My Carpathian Grandpa") режисера Зази Буадзе - став доступним для перегляду на онлайн-платформі Netflix", - йдеться у повідомленні.

У виробництві фільму об'єднались Україна, Італія, а також Молдова і Чехія. Головні ролі отримали український актор Богдан Бенюк та молода італійська зірка - актор Сімоне Коста.

За сюжетом, Мікеле живе життям звичайного підлітка в сонячній Італії. Одного дня все перевертається з ніг на голову, і він змушений вирушати у далеку подорож до маленького села в Карпатах, де, як виявилось, у нього є дідусь. Перше знайомство відразу пішло не за планом, адже дід виявися тим ще буркотливим стариганем, який не знає жодного слова ані англійською, ані італійською. Онук планує якнайшвидше повернутись додому, але, схоже, він тут застряг… Стосунки діда й онука перетворюється на битву двох поколінь, але врешті-решт вони обидва дізнаються про велике значення сім'ї та компромісу.

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