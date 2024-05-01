Розкрадання 10 млн грн на ремонті доріг у столиці: керівнику Київавтодору та його спільникам оголосили підозру

Про це інформують Київська міська прокуратура та Нацполіція.

"Як установлено досудовим розслідуванням, директор приватного підприємства разом із генеральним директором комунальної корпорації та трьома співучасниками під час дії воєнного стану заволоділи коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з капітального та поточного ремонту доріг в місті Києві, провівши закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеною вартістю", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, впродовж 2022-2023 років між комунальною корпорацією та рядом комерційних структур укладалися договори про проведення капітального та поточного ремонтів автошляхів Києва на загальну суму понад 185 млн грн. Зазначається, що вони підписували акти виконаних робіт, у яких були зазначені неправдиві відомості: фіктивні дані щодо обсягів виконаних робіт, їхньої якості та вартості. Наприклад, всупереч вимогам тендерної документації вони змінили тип асфальтного покриття на значно гірший за своїми якісними показниками. Крім того, на деяких ділянках замість нових люків та зливових решіток встановили старі, які були раніше демонтовані.

На підставі цих документів підрядники отримували кошти з бюджету. Для того щоб їх вивести, вони начебто купували товари чи послуги у підконтрольних підприємств. Як встановила експертиза, таким чином підрядники безпідставно отримали майже 10 млн грн.

Відтак, керівнику приватного підприємства та чотирьом його спільникам, у тому числі генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" оголосили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.