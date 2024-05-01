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"Триматимемо в полі зору": Остін занепокоєний посиленням зв'язків між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном

1 травня, 2024 середа
14:30
Світ Ллойд Остін

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що посилення відносин між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном викликає занепокоєння, тож США дуже уважно стежать за цим

Про це пише Al Arabiya.

"Ми спостерігаємо за тим, що робить Росія, через шкоду, яку Україна завдала сухопутним військам Росії. Вони звернулися до Північної Кореї, Пекіну і Тегерану", - зазначив Остін.

За словами Остіна, Іран продовжує надавати Росії безпілотні літальні апарати, технології й власне безпілотники.

"Це суттєво вплинуло на здатність Росії оговтатися від шкоди, яку їй завдала Україна", - додав він.

Очільник міноборони США також зауважив, що Північна Корея "стає більш впевненою", оскільки посилює свої зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

"За цим зв'язком нам доведеться спостерігати. Це те, що ми повинні тримати в полі зору і надалі", - підкреслив Остін.

  • Нагадаємо, 26 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів зустріч з іранським колегою Мохаммадом Аштіані, під час якої заявив про готовність Москви розширити військове співробітництво з Тегераном.
  • Також пізніше МЗС Ірану заперечило заяви про співпрацю над програмами балістичних ракет з Північною Кореєю. Натомість кажуть про плани двосторонньої торгівлі.
Теги:
Росія
Китай
КНДР
Іран
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
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