Світовий конгрес українців готовий інвестувати понад $20 млн в державний проєкт Бабиного Яру, — Ткаченко
Українська діаспора готова фінансово підтримати реалізацію державного проєкту меморіалу Бабиного Яру
Про це йдеться в інтерв'ю НВ з міністром культури Олександром Ткаченком.
"Світовий Конгрес Українців готовий інвестувати понад $20 млн в державний проєкт Бабиного Яру", — розповів міністр.
Зараз є дві різні концепції меморіалу: державна і приватна. Останній проект критикують через залучення до нього грошей російських бізнесменів.
Ткаченко розповів, що наразі немає «конкретних проєктів будівництва ні того, ні іншого».
"Ми активно співпрацюємо як з авторами державної концепції, так і приватної. І я радий, що останнім часом спостерігається порозуміння в цьому питанні", — зауважив міністр.
Водночас він заявив, що у приватному проекті залучені гроші не російських бізнесменів, а "міжнародних".
"Сам по собі склад наглядової ради меморіалу є міжнародним. Тобто там є люди, які працювали в Росії, але які зараз себе позиціонують, як міжнародні інвестори. І в даному випадку питання полягає в тому, що вони роблять. Моє завдання зробити так, щоби кошти, які б ми могли залучати, надходили з різних джерел. І в тому числі від інших держав. Саме тому робоча група, яка, я сподіваюсь, почне працювати найближчим часом, дозволить такі можливості відкрити і зняти з порядку денного питання, на якому акцентовано роблять наголос деякі колеги стосовно походження цих коштів", — сказав він.
Станом на сьогодні 49% коштів у приватному проєкті належать двом російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Герману Хану. Вони походять із України, однак мають подвійне громадянство Росії та Ізраїлю.
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