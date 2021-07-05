Таким лідерам ближче путінська Росія, ніж ЄС, - Туск розкритикував угоду Качинського з євроскептиками
Експрем'єр Польщі і ексголова Ради ЄС Дональд Туск звинуватив владу країни у вибудовуванні зовнішньої політики в напрямку, вигідному президентові Росії Володимиру Путіну
Про це повідомляє DW.
"Нові друзі" глави правлячої консервативної партії "Закон і справедливість" Ярослава Качинського "схожі в одному - їм ближче путінська Росія, ніж Європейський Союз", - заявив Туск.
Наслідки такої лінії Варшави можуть бути "набагато небезпечніші, ніж ми можемо собі уявити", застеріг Туск.
Правляча в Польщі партія декількома днями раніше підписала з "євроскептиками" - французькою правою політичною силою "Національне об'єднання", угорськими правими з партії "ФІДЕС" прем'єра Віктора Орбана і італійською "Лігою" - декларацію із закликом до "більшого суверенітету" країн-членів ЄС.
На думку колишнього глави польського уряду, цей документ є ще одним кроком на шляху до "повної ізоляції" Польщі. Єдиною людиною, яка після дій партії Качинського "відкриє ще одну пляшку шампанського", є російський президент, підкреслив Туск.
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