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Такої кількості провайдерів, як у нас, немає в жодній країні світу, - Данілов про блокування санкційних ресурсів

12 липня, 2021 понедiлок
21:18
Суспільство Олексій Данілов

Інформація про те, що Рада національної безпеки і оборони нібито має намір створити певний санкційний реєстр ЗМІ, не відповідає дійсності

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав на брифінгу біля Офісу Президента за підсумками наради Радбезу, повідомляє Укрінформ.

“Ми цим питанням не займаємося. У нас багато є ЗМІ, які вже не перший рік перебувають під санкціями, але інструменту нормативно-правового, в який спосіб до них мають бути застосовані ці санкції, не вироблено. Апарат РНБО займається цим питанням. Генерал Демедюк очолює цю групу, і це саме у який спосіб технологічно і технічно робити ці процеси. Це не про свободу слова, не якісь обмеження, це саме ті (санкції - ред. ), які вже введені, в який спосіб це провайдер має відпрацювати”, - пояснив Данілов.

Він відзначив, що йдеться про досить великий список ЗМІ, починаючи від телеканалів NewsOne, ZIK і закінчуючи вКонтакте, Одноклассники.

“Ми зараз розробляємо методологію, в який саме спосіб усе це має відбуватись, для всіх провайдерів, тому що в нашій країні їх дуже багато. Я мушу сказати, що такої кількості провайдерів, як у нашій країні, немає в жодній країні світу. У нас їх дуже-дуже багато, і для того, щоб вони розуміли, що їм треба робити, щоб потім не потрапити в неприємності, вони мають дії відпрацьовувати”, - наголосив очільник Радбезу.

Відповідаючи на запитання щодо можливого блокування Facebook чи Telegram через велику кількість негативного контенту, секретар РНБО заявив, що це повна нісенітниця: “Як в Україні заблокувати Facebook? Це неможливо”.

Водночас він погодився, що у згаданих соцмережах є певна кількість людей, які “займаються політичною діяльністю та брудом”, але відсоток їх несуттєвий.

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санкції
РНБО
Данілов
кібератака
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