Такої кількості провайдерів, як у нас, немає в жодній країні світу, - Данілов про блокування санкційних ресурсів

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав на брифінгу біля Офісу Президента за підсумками наради Радбезу, повідомляє Укрінформ.

“Ми цим питанням не займаємося. У нас багато є ЗМІ, які вже не перший рік перебувають під санкціями, але інструменту нормативно-правового, в який спосіб до них мають бути застосовані ці санкції, не вироблено. Апарат РНБО займається цим питанням. Генерал Демедюк очолює цю групу, і це саме у який спосіб технологічно і технічно робити ці процеси. Це не про свободу слова, не якісь обмеження, це саме ті (санкції - ред. ), які вже введені, в який спосіб це провайдер має відпрацювати”, - пояснив Данілов.

Він відзначив, що йдеться про досить великий список ЗМІ, починаючи від телеканалів NewsOne, ZIK і закінчуючи вКонтакте, Одноклассники.

“Ми зараз розробляємо методологію, в який саме спосіб усе це має відбуватись, для всіх провайдерів, тому що в нашій країні їх дуже багато. Я мушу сказати, що такої кількості провайдерів, як у нашій країні, немає в жодній країні світу. У нас їх дуже-дуже багато, і для того, щоб вони розуміли, що їм треба робити, щоб потім не потрапити в неприємності, вони мають дії відпрацьовувати”, - наголосив очільник Радбезу.

Відповідаючи на запитання щодо можливого блокування Facebook чи Telegram через велику кількість негативного контенту, секретар РНБО заявив, що це повна нісенітниця: “Як в Україні заблокувати Facebook? Це неможливо”.

Водночас він погодився, що у згаданих соцмережах є певна кількість людей, які “займаються політичною діяльністю та брудом”, але відсоток їх несуттєвий.



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