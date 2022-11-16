Тарнув як столиця України
Тільки дуже смілива, ба навіть ризикова людина в оточенні Йозефа Пілсудського могла призначити місто з таким потужним українським беком екзильною столицею України
Правда ж гарна столиця України?
Ні, я не здурів, коли зараз пишу таке.
Колись дуже давно я напомацки пішов українським світом.
Вуличками Кощице та закапелками Брашова, могилами Пер-Лашезу та Монпарнасу, набережною Роттердаму та до №7 по Крайтмайрштрасе в Мюнхені.
І ось одного разу забрів в Тарнув.
Bodertown.
Місто на пограниччі Галичини, але не в її зовнішніх, а у внутрішніх кордонах.
В точці, де українська сила вже ослабла настільки, що це більше не було східногалицьке місто.
Але також в точці, де українська сила була ще досить помітною, аби називати його західногалицьким.
Місто, що посеред дороги до польського галицького Кракова і до українського галицького Перемишля.
Місто, що століттями багатіло та забудовувалося ренесансною розкішшю, зокрема і завдяки торговим шляхам між Краковом та Києвом.
Тільки дуже смілива, ба навіть ризикова людина в оточенні Йозефа Пілсудського могла призначити місто з таким потужним українським беком екзильною столицею України
Але до чого тут столиця України?
Бо тільки дуже смілива, ба навіть ризикова людина в оточенні Йозефа Пілсудського могла призначити місто з таким потужним українським беком екзильною столицею України.
В готелі Бристоль в 1920-22 роках жив та працював головний отаман Симон Петлюра, а також легітимний уряд УНР.
Тут було опрацьовано проєкт Конституції України — другої в нашій історії після орликівської.
В готелі Солдінгера розмістили Міністерство закордонних справ УНР.
Але коли 12 років тому я зупинився біля Бристолю, то мене опанував якийсь легкий смуток.
1921 рік. Біля Бристолю різко гальмує автівка з кур'єром з Варшави, який привозить депешу головному отаману.
Можливо це навіть було чергове словоблуддя, чому зрада в Ризі це не зрада.
2012 рік. Біля Бристолю я думав про кінець України та мою неминучу еміграцію, бо в окупованій країні я б не зміг дихати.
Я більше не поїду до будинку екзильного уряду, не підійду до могили президента в Парижі та не дивитимуся на дім, де агент МГБ застрелив лідера українського Опору. Бо Опору не буде, бо Українська держава буде не опиратися, а наступати
2022 рік. Біля Бристолю я дякую генералу Залужному, ЗСУ, моєму двоюрідному брату Любку і його батьку Івану, що більше ніколи не шукатиму український світ поза Україною.
Я більше не поїду до будинку екзильного уряду, не підійду до могили президента в Парижі та не дивитимуся на дім, де агент МГБ застрелив лідера українського Опору.
Бо Опору не буде, бо Українська держава буде не опиратися, а наступати.
І це буде хоча б тому, що до кабінету українського президента більше не їдуть кур'єри з Варшави.
До нього приходить персонально президент Польщі.
І не щоб за якусь зраду виправдатися, а щоб й без того сталевий союз укріпити.
І не в Тарнуві, а в Києві — не в екзильній, а в тисячолітній столиці.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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