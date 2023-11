Тайвань розвиватиме соціальні проєкти в Україні: підписано дві нові угоди

Підписантами угод з Тайванем із української сторони є ГО "Всеукраїнський демократичний форум" та "Альянс Розвитку". Таке партнерство є продовженням тісної співпраці між українськими організаціями та міністерством цифровізації та закордонних справ Тайваню.

Одна із спільних угод, підписаних 14 листопада, передбачає створення і реалізацію програми соціальної трансформації та навчання для членів українських громад, зокрема, в рамках проєкту "Shelter — futUkraine Centre + Forest school camp”. Це проєкт допомоги тимчасово переміщеним українцям: у шелтерах на новому місці перебування - Львові, Києві, Івано-Франківську, Чернівцях та інших містах - вони можуть займатися спортом, творчістю, вивчати українську мову й історію.

Меморандум Live No One Behind Partnership ("Не залишити нікого осторонь") продовжує проєкти з цифровізації українських шкіл, університетів та підприємств. Подібні проєкти в співпраці з Тайванем вже реалізовувались у Львові та на Полтавщині. У січні 2023 року львівський ліцей "Гроно" отримав допомогу на 4 млн грн: 60 ноутбуків, 30 планшетів, навчальну робототехніку, а також 40-кіловатний генератор для забезпечення навчального процесу. А вже в серпні 2023-го року Мінцифри Тайваню передали сучасну компʼютерні техніку для трьох навчальних закладів Полтавщини. Тепер проєкт можна розширити на інші регіони та учбові заклади.

“Дві підписані сьогодні угоди, які я патроную, – це черговий крок у зміцненні дружби між Україною і Тайванем. Наші країни, хоч і віддалені одна від одної океанами, мають, чим поділитися одна з одною. Ось чому партнерство Leave No One Behind і проєкт Shelter — futUkraine Centre + Forest school cam” є надзвичайно важливими. У часи, коли Україна відважно протистоїть варварському вторгненню Росії, надзвичайно цінно мати поряд таких вірних друзів, як Тайвань”, — прокоментував народний депутат, член Міжпарламентського альянсу щодо Китаю (IPAС) та міжпарламентської групи дружби з Республікою Польща Микола Княжицький

Від початку повномасштабного вторгнення Тайвань активно долучився до допомоги Україні. “Перший транш допомоги від Тайваню Україні становив $1 млн, згодом ми виділили для України ще $500 тисяч. Разом з партнерами готуємо черговий проєкт допомоги Україні на суму $5,3 млн”, - зазначила Шарон С. Н. Ву, пані посол Тайваню в Польщі.

Уряд Тайваню також активно підтримує проєкти відновлення деокупованих українських міст, зокрема, фінансує відбудову зруйнованих об'єктів у Бучі.