"Те, що робила Гонтарева": інвестбанкір Фурса пояснив, як банківська система витримала вторгнення РФ
Банківська система витримала повномасштабне вторгнення РФ через ефективні реформи у секторі після Революції Гідності. Банки зараз є прибутковими
Про це в ефірі Еспресо заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Стосовно банківської системи - банки у чудовій формі, вони прибуткові. Ці 1,5 року війни продемонстрували ефективність реформування і НБУ, і всієї системи після Майдану. Це те, що робила ексголова Нацбанку Гонтарева, за що її ненавиділи. Історія ще раз підтвердила ті оцінки, які давали наші міжнародні партнери і фінансові аналітики, які говорили що, ця реформа була важливою і ключовою", - сказав він.
Фурса додав, що зараз банки в чудовому стані.
"Проте не варто очікувати активного кредитування людей чи бізнесу. Ризики під час війни завеликі і банки неохоче будуть кредитувати, навіть маючи достатньо ресурсів. Все одно стратегія зараз - обережність", - підсумував інвестбанкір.
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