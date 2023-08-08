Про це в ефірі Еспресо заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Стосовно банківської системи - банки у чудовій формі, вони прибуткові. Ці 1,5 року війни продемонстрували ефективність реформування і НБУ, і всієї системи після Майдану. Це те, що робила ексголова Нацбанку Гонтарева, за що її ненавиділи. Історія ще раз підтвердила ті оцінки, які давали наші міжнародні партнери і фінансові аналітики, які говорили що, ця реформа була важливою і ключовою", - сказав він.

Фурса додав, що зараз банки в чудовому стані.



"Проте не варто очікувати активного кредитування людей чи бізнесу. Ризики під час війни завеликі і банки неохоче будуть кредитувати, навіть маючи достатньо ресурсів. Все одно стратегія зараз - обережність", - підсумував інвестбанкір.