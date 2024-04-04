Деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані: начальник Департаменту кібербезпеки СБУ про заборону месенджера
Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що на сьогодні безпечного месенджера не існує. Водночас деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані
Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".
"Дійсно, Telegram активно використовується в дезінформаційних кампаніях Російської Федерації. Є низка вже створених і постійно додаються нові під виглядом українських, які нібито знаються на внутрішній ситуації у провладних кабінетах. Але насправді ці канали є російськими, через них спеціально запускається дезінформація, щоб впливати на наших людей", - сказав Вітюк.
За його словами, водночас у Telegram працюють багато проукраїнських патріотичних каналів, які є публічними, тобто їх адміністратори чи власники є відомими: "І вони, навпаки, протидіють російській пропаганді".
Він також наголосив, що заблокувати Telegram технічно важко, як і будь-який інший месенджер. Якщо навіть частково зробити це, то з використанням VPN та інших технологій заборону можна буде обійти.
"Деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані, якісь можуть бути заблоковані незабаром", - заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ та додав, що Служба безпеки України спільно з Міністерством цифрової трансформації і Центром протидії дезінформації постійно аналізують медіапростір, виокремлюють небезпечні джерела інформації.
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