Китайський космічний апарат Chang'e-6 приземлився на зворотному боці Місяця для збору зразків поверхні

Про це повідомляє CNN.

Зонд Chang'e-6 приземлився в басейні Південного полюса-Ейткен, де він почне збирати зразки з поверхні Місяця, повідомило Національне космічне управління Китаю.

Ця посадка знаменує другий випадок, коли місія успішно досягла зворотного боку Місяця. Китай вперше здійснив цей історичний подвиг у 2019 році зі своїм зондом Chang'e-4.

За планом, місія триватиме 53 дні. Плани країни включають висадку астронавтів на Місяць до 2030 року та будівництво дослідницької бази на його південному полюсі – регіоні, який, як вважають, містить водяний лід.

Експерти кажуть, що зразки, зібрані посадковим модулем Chang'e-6, можуть дати ключові підказки щодо походження та еволюції Місяця, Землі та Сонячної системи, а сама місія надає важливі дані та технічний досвід для просування місячних амбіцій Китаю.

Chang'e-6 приземлився в ударному кратері, відомому як Басейн Аполлона, розташованому в розгалуженому басейні Південний полюс-Ейткен діаметром приблизно 2,5 тис. кілометрів. Він обертався навколо Місяця близько 20 днів у складі більшого зонда, який складається з чотирьох частин: орбітального апарату, посадкового модуля, висхідного модуля та модуля повторного входу.

Тепер очікується, що за допомогою дриля та механічної руки буде зібрати до 2 кг місячного пилу та каміння з басейну, кратера, утвореного приблизно 4 млрд років тому.

Зонд проведе два дні на зворотному боці Місяця та 14 годин, щоб зібрати зразки місячного ґрунту.

Згідно з інформацією Китайського національного космічного управління, апарат для підйому повернеться на орбіту Місяця, де він пристикується до капсули для повторного входу та перенесе зразки в неї.

Потім капсула повторного входу та орбітальний апарат повернуться на орбіту Землі та розділяться, дозволяючи капсулі повторного входу повернутися пізніше цього місяця до місця посадки.