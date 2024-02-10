NASA розмістить на Місяці ядерний реактор

Про це повідомляє Science Alert.

NASA заключило 12-місячні контракти з трьома американськими компаніями: Lockheed Martin, Westinghouse та IX. Кожен партнер мав запропонувати проєкт реактора і систем для перетворення енергії, відведення тепла, а також управління і розподілу електроенергії.

Кінцевою метою було створення системи, яка могла б підтримувати місячні бази протягом десятиліття. Проєкти також слугували б основою для планування і створення подібних систем на Марсі.

"Демонстрація ядерного джерела енергії на Місяці необхідна для того, щоб показати, що це безпечний, чистий і надійний варіант, - зазначила Труді Кортес, директор програми демонстраційних технологічних місій Управління космічних технологічних місій NASA. - Місячна ніч є складною з технічного погляду, тому наявність такого джерела енергії, як цей ядерний реактор, що працює незалежно від Сонця, є сприятливим варіантом для довгострокових досліджень і наукових зусиль на Місяці".

Науковці зазначили, що перевага ядерних реакторів полягає в тому, що вони можуть працювати незалежно від того, є сонячне світло чи ні. Це великий плюс для енергетичних потреб протягом 14-денної місячної ночі. Поєднання сонячних і ядерних установок, ймовірно, забезпечить потреби в електроенергії житлових приміщень і наукових лабораторій.

Згідно із запитом на подальшу роботу над проєктами, NASA хотіло бачити плани реакторів, які зможуть працювати щонайменше десятиліття без втручання людини. Це зменшує будь-які загрози від випадкового радіаційного опромінення і дозволяє дослідникам Місяця зосередитися на своїх першочергових наукових і дослідницьких завданнях.

Технічні характеристики реактора передбачають, що він буде важити менш як шість метричних тонн і вироблятиме 40 кіловатів енергії.

Робота над другим етапом проєкту розпочнеться у 2025 році. Агентство очікує поставку системи для використання на Місяці на початку 2030-х років. У віддаленому майбутньому, після того, як системи пройдуть "хрещення вогнем" на Місяці, NASA, ймовірно, спроєктує реактор ядерного розщеплення спеціально для використання на Марсі.