Навчатиме правил пожежної безпеки: надзвичайники з партнерами створили для дітей мобільну гру "Рятівничок"

Про це інформує ДСНС.

Вказано, що гру для дітей створили, тому що одним із пріоритетних напрямків роботи ДСНС є навчання дітей основних правил безпеки. Для цього надзвичайники прагнуть використовувати сучасні та інтерактивні методи.

"Ця гра - перший унікальний український соціальний та волонтерський проєкт, що є результатом колаборації ДСНС, ігрової студії FUGAS, геймдев студії ZAGRAVA та Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій", - йдеться у повідомленні.

Після завантаження гри діти можуть переглянути навчальні відео та пройти 10 рівнів, кожен з яких навчає важливих безпекових навичок, які допомагають запобігати пожежам і правильно реагувати на надзвичайні ситуації. Під час проходження мініігор діти можуть відчути себе вогнеборцями: ліквідовувати пожежі, евакуйовувати людей та надавати їм першу домедичну допомогу.

"ДСНС впроваджує чимало безпекових проєктів з акцентом на цифровізацію та дистанційне навчання нового покоління безпеці життєдіяльності. Адже це важливо в умовах сьогодення, коли не всі діти можуть навчатися офлайн. Гра "Рятівничок" спрямована на те, аби в цікавій формі навчити їх основних правил пожежної безпеки та зберегти найцінніше - життя", - зазначив т. в. о. директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.

Завантажити гру можна на платформах IOS та Android.