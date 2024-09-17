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Навчатиме правил пожежної безпеки: надзвичайники з партнерами створили для дітей мобільну гру "Рятівничок"

Ольга Бабишена
17 вересня, 2024 вiвторок
01:19
Технології мобільна гра від ДСНС "Рятівничок"

ДСНС спільно з партнерами створили мобільну гру "Рятівничок": вона покликана навчити дітей віком від 6 до 12 років правил пожежної безпеки

Зміст

Про це інформує ДСНС. 

Вказано, що гру для дітей створили, тому що одним із пріоритетних напрямків роботи ДСНС є навчання дітей основних правил безпеки. Для цього надзвичайники прагнуть використовувати сучасні та інтерактивні методи. 

"Ця гра -  перший унікальний український соціальний та волонтерський проєкт, що є результатом колаборації ДСНС, ігрової студії FUGAS, геймдев студії ZAGRAVA та Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій", - йдеться у повідомленні.

Після завантаження гри діти можуть переглянути навчальні відео та пройти 10 рівнів, кожен з яких навчає важливих безпекових навичок, які допомагають запобігати пожежам і правильно реагувати на надзвичайні ситуації. Під час проходження мініігор діти можуть відчути себе вогнеборцями: ліквідовувати пожежі, евакуйовувати людей та надавати їм першу домедичну допомогу.

"ДСНС впроваджує чимало безпекових проєктів з акцентом на цифровізацію та дистанційне навчання нового покоління безпеці життєдіяльності. Адже це важливо в умовах сьогодення, коли не всі діти можуть навчатися офлайн. Гра "Рятівничок" спрямована на те, аби в цікавій формі навчити їх основних правил пожежної безпеки та зберегти найцінніше - життя", - зазначив т. в. о. директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.

Завантажити гру можна на платформах IOS та Android.

  • 7 вересня до дня ГУР запустили fun-гру, де кожен може спробувати себе в ролі оператора дрона, для збору коштів на дрон "Маґура". 
Теги:
Суспільство
Україна
ДСНС
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