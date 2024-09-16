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Оновлення iOS 18 офіційно випущено: які нові функції з'являться у власників iPhone

16 вересня, 2024 понедiлок
21:10
Технології

16 вересня оновлення iOS 18 нарешті офіційно доступне для користувачів, цьому передувало три місяці бета-тестування

Зміст

Про це повідомляє Apple Newsroom, який є прес-службою компанії Apple.

В iOS 18 користувачі можуть налаштовувати свій домашній екран новими захоплюючими способами, розміщуючи піктограми додатків та віджети для обрамлення шпалер або створюючи ідеальний макет на кожній сторінці.

Користувачі також можуть отримати доступ до своїх улюблених елементів керування за допомогою кнопки "Дія" і вперше можуть змінювати елементи керування на екрані блокування або повністю видаляти їх.

Повторне переживання особливих моментів

Найбільше оновлення Photos спрощує пошук та повторне переживання особливих моментів. Гарний, спрощений макет перетворює бібліотеку на єдиний, але знайомий вигляд.

Користувачі можуть персоналізувати свій досвід за допомогою макета, який відображає те, що для них найважливіше, і закріплювати улюблені колекції, щоб вони були легкодоступними.

Що нового в повідомленнях

Повідомлення пропонують значні оновлення способів самовираження користувачів та підтримки зв'язку. Такі параметри форматування, як жирний шрифт, курсив, підкреслення та закреслення дозволяють користувачам краще передавати тон.

Також програма "Телефон" допомагає користувачам залишатися організованими завдяки можливості записувати та розшифровувати живі дзвінки, що спрощує пригадування важливих деталей пізніше.

Категоризація в Mail

Вона стане доступна пізніше, організує повідомлення, допомагаючи користувачам залишатися в курсі вхідних повідомлень. 

Транзакції, оновлення та акції групуються по відправнику в новому дайджест-уявленні, яке об'єднує всі відповідні листи від компанії, дозволяючи користувачам швидко сканувати те, що є важливим на даний момент.

Safari – ще більше можливостей для перегляду веб-сторінок

Highlights інтелектуально відображає ключову інформацію - наприклад, адресу розташування, резюме або додаткову інформацію про фільм, телешоу або пісню після завантаження веб-сторінки. Перероблений Reader пропонує більше способів насолоджуватися статтями з оптимізованим виглядом, резюме та змістом для більш довгих статей.

За допомогою Distraction Control користувачі можуть приховувати елементи на веб-сторінці, які можуть заважати перегляду, наприклад, банери для входу або накладення контенту на веб-сайті.

Нова програма Passwords

Passwords створена на основі Keychain, яка ще більше спрощує користувачам доступ до паролів і перегляд усіх їх облікових даних, підтримується безпечним наскрізним шифруванням; легко синхронізується між пристроями.

Функції конфіденційності, розроблені для розширення прав та можливостей користувачів

iOS 18 надає користувачам інструменти для керування тим, хто може бачити їхні програми, як їх контакти передаються та як їх iPhone підключається до аксесуарів.

Тепер користувачі можуть заблокувати програму, а для додаткової конфіденційності вони також можуть приховати його, перемістивши його в заблоковану приховану папку.

Покращити свої слова за допомогою Writing Tools 

За допомогою Writing Tools користувачі можуть покращувати свої слова, переписуючи, коригуючи та підсумовуючи текст практично скрізь, де вони пишуть, включаючи Mail, Notes, Pages та сторонні програми.

У Photos функція Memories дозволяє користувачам створювати фільми, які вони хочуть подивитися, просто набравши опис. Крім того, природну мову можна використовувати для пошуку певних фотографій, а пошук відео стає більш потужним з можливістю знаходити певні моменти в кліпах.

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