OpenAI тестує пошуковик SearchGPT, який планують інтегрувати з ChatGPT
Американська компанія Open AI тестує пошуковик SearchGPT, який поєднуватиме моделі штучного інтелекту та інформацію з інтернету. Його планують інтегрувати з ChatGPT
Про це йдеться на сайті компанії.
"Ми тестуємо SearchGPT, прототип нових функцій пошуку, створених для поєднання потужності наших моделей ШІ з інформацією з інтернету, щоб надавати вам швидкі та своєчасні відповіді з чітких і релевантних джерел. Ми запускаємо для невеликої групи користувачів і видавців, щоб отримати відгуки", - повідомила OpenAI.
У компанії зауважили, що хоча цей прототип є тимчасовим, в майбутньому планують інтегрувати найкращі з цих функцій безпосередньо в ChatGPT.
"Щоб отримати відповіді в інтернеті, потрібно багато зусиль, часто вимагаючи кількох спроб, щоб отримати відповідні результати. Ми віримо, що завдяки розширенню розмовних можливостей наших моделей за допомогою інформації в Інтернеті в режимі реального часу пошук того, що ви шукаєте, може бути швидшим і легшим", - йдеться у повідомленні.
SearchGPT швидко й безпосередньо відповість на ваші запитання, надаючи актуальну інформацію з Інтернету, надаючи чіткі посилання на відповідні джерела, запевнили в OpenAI, додавши, що користувачі зможуть ставити додаткові запитання, як у розмові з особою, створюючи спільний контекст для кожного запиту.
"Пошук штучного інтелекту стане одним із ключових способів навігації в інтернеті, і сьогодні надзвичайно важливо, щоб ця технологія була побудована таким чином, щоб цінувати, поважати та захищати журналістику та видавців. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з OpenAI у цьому процесі та створимо новий спосіб для читачів відкрити для себе Атлантику", - наголосив генеральний директор The Atlantic Ніколас Томпсон.
SearchGPT розроблено, щоб допомогти користувачам зв’язатися з видавцями, чітко цитуючи їх і посилаючись на них під час пошуку. Відповіді мають чітке, вбудоване, назване джерело та посилання, щоб користувачі знали, звідки надходить інформація, і могли швидко отримати ще більше результатів на бічній панелі з посиланнями на джерела, підкреслили в OpenAI.
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