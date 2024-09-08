Щоб побудувати там місто: Маск розповів, коли відправлятиме кораблі з екіпажем на Марс
Гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що запустить перші кораблі Starship без екіпажу на Марс через два роки, коли відкриється наступне вікно пересадки Земля - Марс
Про це повідомляє Reuters.
"Вони будуть відключені, щоб перевірити надійність посадки неушкодженими на Марс", — сказав Маск, додавши, що якщо ці посадки пройдуть успішно, його космічна компанія розпочне свої перші польоти екіпажу на Марс за чотири роки.
За його словами, інтенсивність польотів зростатиме в геометричній прогресії з метою побудови самоокупного міста на планеті приблизно через 20 років.
У квітні Маск заявляв, що перший корабель без екіпажу приземлиться на Марсі протягом п’яти років, а перші люди приземляться на Марс протягом семи років.
Маск розраховує, що Starship допоможе йому створити великий багатоцільовий космічний корабель наступного покоління, який здатний відправляти людей і вантажі на Місяць вже в цьому десятилітті, і в кінцевому підсумку - здійснити політ на Марс.
- У середу, 28 серпня, американська аерокосмічна компанія SpaceX має намір запустити першу пілотовану місію Polaris Dawn, астронавти якої здійснять вихід у відкритий космос.
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