Щоб побудувати там місто: Маск розповів, коли відправлятиме кораблі з екіпажем на Марс

Про це повідомляє Reuters.

"Вони будуть відключені, щоб перевірити надійність посадки неушкодженими на Марс", — сказав Маск, додавши, що якщо ці посадки пройдуть успішно, його космічна компанія розпочне свої перші польоти екіпажу на Марс за чотири роки.

За його словами, інтенсивність польотів зростатиме в геометричній прогресії з метою побудови самоокупного міста на планеті приблизно через 20 років.

У квітні Маск заявляв, що перший корабель без екіпажу приземлиться на Марсі протягом п’яти років, а перші люди приземляться на Марс протягом семи років.

Маск розраховує, що Starship допоможе йому створити великий багатоцільовий космічний корабель наступного покоління, який здатний відправляти людей і вантажі на Місяць вже в цьому десятилітті, і в кінцевому підсумку - здійснити політ на Марс.