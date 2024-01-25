TikTok тестує завантаження 30-хвилинних відео, як на YouTube
TikTok тестує можливість завантажувати 30-хвилинні відео, що свідчить про значний відхід від формату короткого відео, який зробив сервіс популярним
Про це пише TechCrunch.
Так, у деяких користувачів бета-версії застосунку для iOS у Великій Британії з’явилася змога завантажувати відео тривалістю до пів години.
TikTok не відповів на запит TechCrunch про коментар.
"Ця зміна робить TikTok ще більшим конкурентом для YouTube. Цей крок вказує на те, що TikTok хоче залучити творців довшого відео, які зазвичай публікують контент на YouTube", - зазначає видання.
Журналісти вказують на те, що користувачі отримають більше часу та гнучкості, коли вони зможуть ділитися такими речами, як кулінарні рецепти, посібники з краси, освітній контент і комедійні скетчі. Також можна буде завантажувати повні епізоди телевізійних шоу.
- Восени минулого року сервіс почав тестувати 15-хвилинні відео.
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