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Головна Війна з Росією Тема сексуальних злочинів росіян в Україні залишається малодослідженою, - виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Павліченко
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Тема сексуальних злочинів росіян в Україні залишається малодослідженою, - виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Павліченко

6 серпня, 2023 неділя
20:18
Війна з Росією домашнє насильство

Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, що жертви сексуальних злочинів, розуміючи, що притягнути винуватця до відповідальності буде майже неможливо, або неможливо, відмовляються визнавати себе жертвами

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Правоохоронні органи України створили спеціальні мобільні групи для того, щоб виявляти скоєні росіянами сексуальні злочини. В цих групах працюють медики, поліціянти й психологи. Відповідно до статі вони можуть проводити бесіди. Проте головною проблемою залишається те, що цей злочин залишається найбільш стигматизованим", - пояснив Павліченко.

Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини наголосив, що часто люди відмовляються заявляти про те, що стали жертвою сексуального насильства.

"Дуже часто жертви сексуальних злочинів, розуміючи, що притягнути винуватця до відповідальності буде майже неможливо, або неможливо, відмовляються визнавати себе жертвами. Тому вони відмовляються проходити через процедуру кримінального переслідування. Це створює додаткові обтяження, репутаційні ризики, повторні травми й можливу повторну стигматизацію. Тому в нас залишається проблемою виявлення та притягнення до відповідальності росіян, які скоїли сексуальні злочини на території України. Головна причина - стигматизація. Ніхто не буде заявляти, що він став жертвою сексуального насильства", - додав він.

Росія
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