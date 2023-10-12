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Тендітний героїзм Рільке

Костянтин Москалець
12 жовтня, 2023 четвер
10:17
Погляд Костянтин Москалець

Колись, у 1970–1980-х роках це ім’я було паролем, який непомильно вказував на приналежність адепта до священної ложі Високої Поезії, на посвячення у вищу ієрархію знавців сакральних текстів та імен – таких, як ім’я оцього Райнера Марії Рільке або ще Томаса Стернза Еліота, Германа Гессе, Пауля Целана...

Виданий 1974 року томик із серії "Перлини світової лірики" був нашим кишеньковим цитатником, книгою відповідей на найболючіші екзистенційні питання, незрадливим орієнтиром у непроглядній пітьмі тоталітарної комуністичної ночі. У школі викладали просякнуті комуністичним пафосом опуси Маяковського, а ми, збираючись щоп’ятниці на кухні у керівника літературної студії, Володимира Кашки, заворожено слухали, як він читає "Сонети до Орфея" або котрусь із "Дуїнянських елегій". Важко переоцінити вплив Бажанових перекладів і його добірної, виробленої мови на формування нашого стилю письма, мовлення та світогляду. Деякі з віршів покійного вже Кашки для мене й досі звучать як віртуозні варіації на рількеанські теми, образи й мотиви: "Осінній день коня рябого / до гілки вечора прип’яв, / на Схід тікаюча дорога / зі своїм прощається ім’ям – / і приміряють речі маску Бога".

Тож дивно й зворушливо знову зустріти вірші Рільке у цілковито інакшому часі, в іншій країні, яку з дня на день обстрілюють смертоносними ракетами носії мови Пушкіна, Маяковського й Прілєпіна. Знайомлячись у незапам’ятні часи юності з Іваном Малковичем, я упізнав у ньому "свого" теж завдяки паролеві, властиво, завдяки проникливому читанню елегійного "Червоний барбарис уже достиг...". І ось, через десятиліття, видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" дарує зацікавленому українському читачеві нове, вже третє видання поезій Рільке, де особливу увагу привертає сухе видавниче уточнення: "виправлене, доповнене". Як випливає зі стислої, проте напрочуд інформативної статті Степана Захаркіна, радянське видання віршів Рільке хибувало численними видавничими недоглядами: "Воно рясніє друкарськими помилками, які подекуди спотворюють смисл поетичного висловлювання, іноді змінюють його на протилежний <...> основну їх масу, вочевидь, спричинила неуважність видавничого редактора та коректора". Приклади недбалого поводження з текстами перекладів Миколи Бажана, що їх наводить Захаркін, вражають ("адресатка "Реквієму" була вагітною недовго, а не надовго; дотики ляльки ("Дуїнянські елегії", IV) – це насправді дротики, з яких її зроблено, і т.д.").

У новому Малковичевому виданні тексти ретельно звірено й виправлено. Окрім широко відомих Бажанових інтерпретацій, на яких зростало моє покоління, сюди ввійшли й інші переклади авторства першорядних українських поетів: Василя Стуса, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, самого Івана Малковича та інших. Це неповторне видання з темно-синьою обкладинкою повертає нас до часу глибокого читання і змістовних роздумів, до діалогу з видатним поетом XX століття, залюбленим, між іншим, у Київ і золотоверхі його церкви, до розмови з людиною, яка, попри невиліковну фізичну недугу, плекала незламний тендітний героїзм. Декому з читачів поезія Рільке, яка порушує засадничі питання людського життя і смерті, але нічого не говорить про війну, може здатися далекою від сьогоденних реалій. Василь Стус, про чиї стосунки з поезією Рільке можна писати роман, у якому будуть і первісна залюбленість, і осягання глибин, і багаторічне перекладацьке зусилля, і ревність, перемішана з захватом, якщо говорити про паралельні в часі переклади Бажана, і втома від Рільке, і розчарування (як і в Пастернакові, зрештою), – отже, Стус не раз зауважує в листах про манірність Рільке, його претензійність і жіночність. "Здається, трохи він мені вже стає докучливий – Рільке. Надто вже він безплотний, надто – не від життя, сказав би я ще – грішний чистотою своєю в світі по страшній війні 1914–18 р., про яку йому не ходило, здається".

Як пояснює у чудових коментарях Юрко Прохасько, про війну поетові таки "ходило": 1916 року Рільке мобілізували до австрійського війська, і він мусив відбути казармовий вишкіл у Відні. Однак суть тендітного героїзму Рільке полягає зовсім не в тому, що й він, як численні австрійські, німецькі, французькі поети того часу вдягав мундир і марширував по плацу. Цей героїзм нагадує мені епізод із життя Марселя Пруста, який, тендітний і слабкий, пройшов половину Парижа, нехтуючи німецьким обстрілом, і все це задля того, щоб з’ясувати у приятеля, як правильно вимовляють італійською "senza rigore" (без строгості). Він щойно вжив цей зворот на письмі, але не був певний, чи гармоніює звучання італійських слів із ритмом усього речення, – і вирішив перевірити. Ризикуючи життям.

Тому нове видання Рільке сьогодні більш ніж актуальне. Адже воно задає міру речам і словам, вчить нас необачно знехтуваної мови, мови доброї, вишуканої, виштампуваної, розказує і показує, як слід вимовляти буття, вдихаючи в нього свою душу. Вірші, які допомагали нам пережити кошмарні ночі абсурду й безвиході у радянському концтаборі за залізною завісою, допоможуть і сьогодні витримати напір каламутного без часу війни, даючи духові доступ до свіжої води краси й сенсу.

Спеціально для Еспресо

Про автора.  Костянтин Москалець, письменник

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