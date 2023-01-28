Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.

Три бойовики "ДНР" Південного військового округу загарбників брали активну участь у штурмі мирних міст Донецької та Запорізької областей: вони потрапили до полону ЗСУ 2022 року.

Так, за матеріалами СБУ, суд призначив чоловікам покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

"Серед засуджених - чоловік, який ще у 2015 році приїхав у тимчасово окупований Донецьк і приєднався до терористичного угруповання "Схід". Після 24 лютого він воював проти Сил оборони в районі селища Піски, де і потрапив у полон.



Наступний злочинець - командир гранатометного підрозділу підконтрольної окупантам "народної міліції ДНР", який брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.



Ще один бойовик перебував у складі "100-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ЗС РФ". У лавах окупантів займався ремонтом та обслуговуванням ворожої військової техніки", - надали дані правоохоронці.

Так, зловмисників судитимуть за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Зазначається, що ще одного чоловіка також звинуватили в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох колаборантів з Луганської області, які намагалися влаштуватися в державні установи у прикордонних регіонах України.

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