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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Тероризм ніколи не може бути виправданим, за жодних умов", - президентка Європарламенту виступила в ізраїльському кнесеті

"Тероризм ніколи не може бути виправданим, за жодних умов", - президентка Європарламенту виступила в ізраїльському кнесеті

24 травня, 2022 вiвторок
00:56
війна з Росією Роберта Мецола

Міжнародне співтовариство має залишатися твердим і об’єднаним у спільних діях, щоб зупинити агресію Путіна та пов’язані з нею загрози, - вважає Роберта Мецола

Про це повідомляє портал ЄС.

"Путін повернув війну до Європи. Путін погрожує світу ядерною зброєю. Ми маємо діяти разом та зробити все можливе, щоб запобігти використанню Росією цієї зброї", - наголосила Роберта Мецола.

На її думку, що війна Росії проти України не є локальною або регіональною. Її наслідки відчуваються також і в Ізраїлі. З початку війни більше 6 мільйонів українців вимушені залишити свою країну, з них близько 27 тисяч знайшли безпечний притулок в Ізраїлі.

"Росія загрожує продовольчій безпеці світу. Вона знищує поля, блокує транспортні шляхи, провокує штучну нестачу продовольства. Продовольча небезпека несе нестабільність, хаос, вона примушує людей залишати свої домівки та країни. Саме тому міжнародне співтовариство має залишатися твердим та об’єднаним, щоб санкції проти росії були ефективними та не мали слабких місць, щоб їх оминати", - наголосила Мецола.

Вона нагадала, що головною метою усього європейського проєкту, як і головною метою Ізраїлю, є мир, демократія і свобода. Саме тому ті, хто орієнтуються на насильство, ніколи не досягнуть своїх цілей.

"Тероризм ніколи не може бути виправданим, за жодних умов", - додала Роберта Мецола.

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