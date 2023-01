Тилові щури. Чи треба говорити про корупцію в часи війни

Журналіст і редактор "Наших грошей" Юрій Ніколов отримав від джерела у ЗСУ угоду Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Яйця по 17 гривень за штуку мали ефект атомної бомби. Бо ж виявилось, що тилові щури лише на одному контракті хотіли покласти в кишеню річний бюджет Полтавської чи Хмельницької ОТГ — 4 мільярди гривень.

"Юрію, як воно відчувати себе героїнею "Секретного досьє"?, — цікавлюсь в автора резонансного розслідування.

"Я такої слави ніколи не хотів, я просто хотів копирсатися в цифрах закупівель", — каже Ніколов.

"Секретне досьє" — американська біографічна історична драма про журналістів двох впливових видань The Washington Post і The New York Times, які опублікували секретні документи про хід війни у В’єтнамі. Воєнні аналітики, які безпосередньо перебували у бойових частинах, зробили звіт, що стан справ для американців все більше погіршується. Міністр оборони Роберт Мак-Намара у цей час звітував про звитяги й перемоги. Редакторка WP вирішує ризикнути дружніми стосунками з владою і публікує секретні документи. Президент Роберт Ніксон подає на газету в суд. І хоча програє його, журналісти кілька років матимуть бан (заборону, — Ред.) на відвідини Білого дому.

Ми мали змогу отримати скандал по силі дуже наближений до цього. Оскільки кілька днів Міністерство оборони шукало винних то серед журналістів, то серед секретарів, які друкували цей контракт. То видавали версії про спеціальні російські ІПСО. Суть претензій до ЗМІ зводилась до "преса не може писати про корупцію в армійських закупівлях, бо ото Україна буде дискредитована і зброю не дадуть".

Я запитала Ніколова, чому контракт був опублікований саме зараз

"Ми знали про нього на початку січня. Але я поважаю право моєї країни на перемогу і тому потримав його до завершення танкового Рамштайну. На початку лютого на рахунку компанії мали впасти 13 мільярдів гривень. Допустити цього з такими цифрами було не можна. Тому я розцінюю цю публікацію і її наслідки, що Україна таки дослухається до рекомендацій партнерів з викорінення корупції".

І справді. Коли речник Держдепу США Нед Прайс днями анонсував створення танкової коаліції для нас — там прозвучала фраза, як США вітають "швидкі та рішучі дії президента Зеленського, а також пильність українського громадянського суспільства та ЗМІ щодо протидії корупції, забезпечення ефективного моніторингу та підзвітності державних закупівель, а також притягнення до відповідальності тих, хто займає довірені посади, коли вони не виконують зобов'язань і відповідальності, які на них покладені". І далі дуже і дуже важливе послання: "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, коли вона працює над впровадженням цих важливих антикорупційних реформ".

Тобто маємо успішний прецедент, коли "не розхитуйте човен" і мовчімо про корупцію, бо "не на часі" - не просто не працює, а відверто шкодить.

Варто було з’явитись розслідуванню Ніколова, а міністр оборони уже обіцяє неймовірну реформу харчування в армії, де будуть веганські та халяльні страви. А депутати "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар та "Слуги народу" Анастасія Радіна уже підготували законопроєкт про обов’язкове оприлюднення закупівельних цін на харчі Міноборони.

Чи можна це було раніше і без скандалу?

Можна, тим паче харчі для прикордонників, які часто стоять у сусідніх окопах з армійцями — МВС бере за цілком адекватними цінами.

Чому це важливо? Мова йде про наші гроші, про наші податки. А ми розуміємо, як тяжко сплатити їх зараз, коли плануєш бізнес-план з урахуванням: чи прилетить ракета, який генератор купити для магазину і хто буде працювати, якщо кілька мільйонів громадян стали вимушеними біженцями.

"Ті 4 мільярди гривень, які мали стати відкатом на контракті — то гроші громадян України. Я б тут чітко підкреслив, чому важливо. Гроші на соціальні видатки нам дає Захід, але гроші на харчування армії ми заробляємо самі", — додає Ніколов.

На тлі скандалу США вирішило відправити нам 31 танк Abrams, а Шольц зняв блоки на передачу Leopard. А це значить, що чесність вітається. Визнання помилок на часі як ніколи. А ще це історія не про корупцію в Україні. Це нарешті історія про боротьбу з корупцією в Україні. Ми маємо вийти з цієї війни не такими, як в неї входили. Саме тому уже зараз всі ці елітні перепустки для дівчат у Львові, Париж в робочий час і поїздка на "ягуарі" в Бородянку від місцевої мажоритарниці мають бути осуджені й вважатися огидними.

Чому публікація нашого аналога "Секретного досьє" була важливою?

На третій день скандалу відбулось звільнення заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Саме ця особа є відповідальною за укладення речових контрактів. І якби міністр оборони Олексій Резніков не заявляв на початку, що

порушень нема, завищення цін на яйця - "технічна помилка", а СБУ має з'ясувати звідки у журналістів ціни — все вирішило повідомлення НАБУ про відкриття провадження. Уже на наступний день Резніков визнав, що проблеми у міністерстві, а не у журналістів, і негайно звільнив свого заступника, відповідального за тил. Тепер питання, чи знав про це Рєзніков раніше.

Паралельно Володимир Зеленський був змушений нарешті звільнити свого заступника Кирила Тимошенка та очільника Дніпропетровської ВЦА Валентина Резніченка. На тлі повномасштабної війни ці люди теж вляпались у корупційні скандали й ними активно цікавиться НАБУ.

Також були звільнені голови Запорізької ОВА Старух, Сумської ОДА Живицький, та Херсонської ОДА Янушевич. Робота всіх цих людей була позначена некомпетентністю, сварками із мерами, скандалами із волонтерською допомогою. Ще більше осуду викликала їхня некомпетентність та бездіяльність в оборонних питаннях. Більше того Янушевич — був частиною корупційної схеми Януковича-Азарова. І був якимсь там…чемпіоном з пейнтболу. Цю людину всупереч здоровому глузду тримали на посаді пів року. Усю цю трійцю врешті звільнили через зв‘язки з Кирилом Тимошенком.

Усі ці зрушення стали можливі через ретельну роботу ЗМІ й антикорупційних органів. Ці миттєві звільнення напряму пов'язані з питаннями міжнародних партнерів України, які шлють до України десятки мільярдів доларів допомоги, і не хочуть терпіти корупцію в українській владі. Бо немає нічого гіршого ніж на тлі дискусій німецького уряду про танки для України — бачити розворот Spiegel, де розповідають історію урядовця Лозінського, який вирішив взяти хабар у 400 тисяч доларів.

Постійний дипломатичний тиск країн Заходу на ОПУ приніс добрі результати. Україна отримала одразу після цих скандалів черговий великий пакет військової допомоги. А ще отримала шанс зберегти демократію без щурів у часи війни.

Тому забудьте про "не на часі". Все потрібне, якщо працює на перемогу України. А нам важливо перемогти не лише Росію, а й всі ті чисто ординські запозичення — корупцію, зневагу до права і бажання озолотитися на кістках. Тилові щури мають попасти не лише в капкан — всіх названих людей хочеться побачити на допитах. Бо якось негоже цупити, коли ті самі 4 мільярди гривень — це річна сума пожертв Фонду Притули. І є з чим порівняти.