Тимчасово окупована частина Запорізької області залишилася без електропостачання, зникає й вода

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окуповані території рашисти занурили в темряву. Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області", - написав Федоров.

Повідомляється про відключення - в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Мелітопольський район залишився частково без електропостачання. Зникає й водопостачання.

"Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - додав міський голова Мелітополя.