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Тимчасово окупована частина Запорізької області залишилася без електропостачання, зникає й вода

14 листопада, 2022 понедiлок
21:50
війна з Росією Світло

Увечері 14 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області зникло електропостачання, зокрема в Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окуповані території рашисти занурили в темряву. Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області", - написав Федоров.

Повідомляється про відключення - в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Мелітопольський район залишився частково без електропостачання. Зникає й водопостачання.

"Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - додав міський голова Мелітополя.

  • Нагадаємо: 13 листопада з центральної площі Мелітополя зник російський прапор, окупаційна влада заявляє, що це "профілактичні роботи".
  • Тоді ж колишній командувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні 2023 українські військові звільнять Мелітополь та Маріуполь.
  • Мелітополь перетворюють на військову базу росіян. Нові колони з окупантами прибувають, місто укріплюють, рашисти живуть у цивільних приміщеннях та розміщують техніку в житлових районах. 
  • Міський голова Мелітополя розповів, що в тимчасово окупованому районі армія Росії розшукує чоловіків, аби змусити копати окопи й воювати.

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Росія
Крим
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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