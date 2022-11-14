Тимчасово окупована частина Запорізької області залишилася без електропостачання, зникає й вода
Увечері 14 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області зникло електропостачання, зокрема в Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах
Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окуповані території рашисти занурили в темряву. Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області", - написав Федоров.
Повідомляється про відключення - в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Мелітопольський район залишився частково без електропостачання. Зникає й водопостачання.
"Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - додав міський голова Мелітополя.
- Нагадаємо: 13 листопада з центральної площі Мелітополя зник російський прапор, окупаційна влада заявляє, що це "профілактичні роботи".
- Тоді ж колишній командувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні 2023 українські військові звільнять Мелітополь та Маріуполь.
- Мелітополь перетворюють на військову базу росіян. Нові колони з окупантами прибувають, місто укріплюють, рашисти живуть у цивільних приміщеннях та розміщують техніку в житлових районах.
- Міський голова Мелітополя розповів, що в тимчасово окупованому районі армія Росії розшукує чоловіків, аби змусити копати окопи й воювати.
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