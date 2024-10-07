Кіану Рівз у 60 років дебютував на професійних автоперегонах
Канадський актор, зірка "Матриці" Кіану Рівз узяв участь у професійних автогонках в Індіанаполісі, він ненадовго з’їхав з траси, проте фінішував 25-м
Про це повідомляє Associated Press.
Голлівудська зірка Кіану Рівз дебютував у професійних автогонках в Індіанаполісі, у США, у Toyota GR Cup 5 жовтня. Він виступив на автодромі "Індіанаполіс Мотор Спідвей".
Під час кваліфікацій перегонів в Індіанаполісі Рівз посів 31-ше місце з 35.
У середині 45-хвилинних перегонів Рівз зʼїхав з траси на виїзді з дев’ятого повороту, проте зіткнення не було. Він знову сів і продовжив рух, уточнивши, що не постраждав. Голлівудський актор фінішував 25-м.
Рівз керував автомобілем № 92 BRZRKR, який рекламує графічний роман актора The Book of Elsewhere ("Книга іншого місця"). Події розгортаються у світі серії коміксів BRZRKR, створеній самим Рівзом, яка вперше була опублікована у 2021 році. У ній розповідається про безсмертного воїна, який подорожує тисячоліттями, щоб зрозуміти своє безсмертя.
Актор має попередній досвід перегонів як колишній учасник змагань знаменитостей Toyota Grand Prix на трасі Лонг-Біч. Рівз переміг на перегонах у 2009 році.
У вівторок у Лос-Анджелесі він має відвідати 30-й ювілейний показ фільму "Швидкість" разом зі своєю колегою по фільму Сандрою Баллок.
- Улітку голлівудський актор Кіану Рівз видав свій перший роман у співпраці з британським письменником Чайною М’євілем.
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