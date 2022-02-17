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Тисячі кандидаток на посаду: у Саудівській Аравії вперше для жінок відкрили вакансію машиністок потягів

17 лютого, 2022 четвер
22:00
Світ Саудівська Аравія жінки

Вперше в історії Саудівської Аравії відкрили вакансію машиністок потягів. На 30 місць подалися 28 тис. кандидаток

Про це передає BBC.

Приватна залізнична компанія відкрила 30 місць для жінок на посаду машиніста швидкісного потягу, який курсуватиме між священними містами Меккою та Медіною.

Переможниці конкурсу рік проходитимуть навчання і після цього їх допустять до керування поїздом.

Саудівська Аравія є однією з країн з найбільш жорсткими правилами для жінок. Через такі правила серед жінок дуже великий відсоток безробітних.

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потяг
Саудівська Аравія
жінки
машиніст
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