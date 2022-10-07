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Головна війна з Росією "Тисячі загинуть, ще більше залишаться без рук і ніг. Ви ще можете врятувати Росію": Резніков звернувся до військових РФ

"Тисячі загинуть, ще більше залишаться без рук і ніг. Ви ще можете врятувати Росію": Резніков звернувся до військових РФ

7 жовтня, 2022 п'ятниця
21:13
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони Україи Олексій Резніков звернувся до російських військових, закликавши їх негайно відмовитися від війни проти України замість гинути за російських можновладців

Про це Резніков сказав у спеціальному відеозверненні на Youtube-каналі Військового телебачення України.

Еспресо наводить повний текст звернення Резнікова:

"Добрий день. Це послання із Києва. Мене звуть Олексій Рєзніков. Я - міністр оборони України. Я звертаюся до солдатів та матросів. Сержантам та старшинам. Мічмани, офіцери. Генералам та адміралам. Російської армії. Я не обмовився. Саме російської армії. Насамперед мої слова адресовані офіцерам та командуванню. Тому що ви приймаєте рішення.

Я не стосуватимусь поточної ситуації на фронті. Ви її й так знаєте. Поговоримо про те, що буде далі. Про ваше майбутнє. Адже ви про це напевно замислюєтеся.
Сприйміть те, що скажу, як слова людини з певним життєвим досвідом.

Я відслужив термінову службу у радянській армії. Демобілізувався сержантом. Але я цивільний. І велика частина мого професійного досвіду – юриспруденція та переговори.
Всі, хто був зі мною в переговорах навіть з іншого боку столу, у тому числі – з Росії, знають, що мій стиль – говорити правду. Як юрист, я звик оперувати фактами. Хочу звернути вашу увагу на таке.

Генерал ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ. Головнокомандувач Збройних Сил України Його знають та поважають не лише в Україні, а й у багатьох країнах. Поважають, що він успішно захищає свою країну проти однієї з найсильніших армій світу. Він не соромиться визнати, що уважно вивчав роботи начальника російського генштабу ВАЛЕРІЯ ГЕРАСИМОВА. Нині ж грамотно застосовує цю науку на полі бою.

Генерал-полковник ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ. Командувач наших сухопутних військ. Саме він керував обороною Києва. А зараз очолює операцію у Харківській та Луганській областях.

Віцеадмірал ОЛЕКСІЙ НЕЇЖПАПА. Командувач Військово-Морських Сил України. Він із своїми людьми відправив на дно російський флагман. Вперше за 100 років.

Генерал-лейтенант МИКОЛА ОЛЕЩУК. Командувач Повітряних Сил України. Які ваша пропаганда знищила на словах ще у лютому. Але ви досі щодня ховаєте товаришів.

Наші десантники під командуванням генерал-майора МАКСИМА МИРГОРОДСЬКОГО зараз у перших рядах згортають вашу оборону.

Де ваш десант? Ви знаєте. Там же де і ваша морська піхота. На цвинтарях. У Костромі. Псков. Рязань. Ульянівськ. Калінінграді. Улан-Уде. Тулі, Новоросійську та інших містах. Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на вірну смерть.

Чому так відбувається? Все дуже просто. Вас ошукали і зрадили.

Вам обіцяли легку прогулянку. А відправили на пастку. Ви платите кров'ю за чиїсь фантазії та хибні цілі. Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз означає визнати помилки. А у Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО. Країни НАТО постачають нам зброю. Це правда. Але б'ють вас цією зброєю українські воїни. Ви про це знаєте.

Президент України Володимир Зеленський відвідує фронт. Чи то Лисичанськ під ударами чи звільнений Ізюм. Я сам неодноразово вручав нагороди та бойову зброю найкращим воїнам прямо в окопах. Це честь для мене. НАШ Президент – зі своєю армією. А ДЕ ВАШ?

Ви знаєте, що в Україні нікого не звільняєте. Ви знищуєте цілі міста, де зовсім недавно вас вважали добрими сусідами і розмовляли російською. А тепер посіяно ворожнечу на покоління вперед. Багато хто з вас уже зрозумів – вас відправили помирати не за праву справу.

Може, тому ВАШ ховається в бункері, а не тримає удар поряд з вами? Він Боїться вашого прозріння, презирства та вашого справедливого гніву.

Наші захисники Маріуполя виконали наказ до кінця. І ми зробимо все, щоб їх витягти. Ми це вже робимо. Тому що вони – герої. Я можу перерахувати десятки імен наших генералів, офіцерів та солдатів. Тому що ми пишаємось ними. Я як міністр пишаюся ними. Вони – сіль нашої землі. Ми піклуватимемося про них і після війни.

А хто тепер ВИ? Запитайте себе – ким вас вважають? Ким ви будете після цієї війни для своїх дітей та онуків, коли вони впізнають правду? Як увійдете в історію? Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви і залишитеся в пам'яті як злодії, ґвалтівники та вбивці.

Я вам скажу, що буде далі. Тисячі російських хлопців загинуть. Ще більше залишаться без рук - без ніг. Але їх осоромлять. А ВАС зроблять винними. І знову зрадять. Як уже зраджували не раз. Згадайте війни у ​​Чечні. Вас вже публічно принижують ті, хто воює у тік-току. І це лише початок.

З людиною, яка ПОКИ очолює Росію, НІХТО вже говорити не буде. Про це чітко сказав президент України. Хто представить Росію на можливих переговорах у майбутньому? Я вам скажу. Ті, хто вас уже обдурив. І готується зробити винними. Тому що, АБО ВОНИ – АБО ВИ. І ви знаєте, що це правда.

У московських чиновників та політиків, які відправили вас на війну, гроші та майно перебувають у країнах НАТО. Які дають нам зброю. Їхні сім'ї в країнах НАТО. Зовсім недавно вони чудово себе почували у Лондоні та Вашингтоні. Їм триста років не потрібен Лиман, Попасна чи Каховка. Вони навіть не знають де це. Вони розуміють, що потрапили до пастки з війною. І зроблять усе, щоб списати на вас свої прорахунки. Свою крадіжку. Перекласти відповідальність.

Після війни саме ви дивитиметеся в очі калікам, вдовам і сиротам ваших солдатів. Бо ніхто з Кремля до них не вийде. Вам доведеться жити поруч із тими, хто зараз натовпом біжить від мобілізації до Фінляндії, Грузії, Казахстану і навіть Монголії. І вони будуть впевнені, що вчинили правильно. Ви ж ЦЕ усвідомлюєте, чи не так?

Я не даватиму вам порад. Просто знайте. Українцям не потрібна російська земля – нам достатньо власної. І ми повернемо її всю.

Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми доб'ємося трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази.

Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Але час минає. Не проґавте його.

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