Топ-10 кімнатних рослин, які становлять небезпеку для людей та тварин

Кімнатні рослини створюють чудову атмосферу в домі, надають приміщанню атмосферу природності та невимушеності. Проте не всі вони безпечні для здоров'я людей та тварин. Хоча багато рослин є чудовими декоративними елементами, деякі види можуть мати токсичні властивості, які можуть при контакті зі шкірою або випадковому вживанні зашкодити.

Перед придбанням будь-якої кімнатної рослини важливо вивчити її властивості, зокрема, токсичність та здатність викликати алергічні реакції, особливо якщо у вас є діти чи тварини. Ми розглянемо рослини, які можуть містити токсичні елементи в листі, стеблах або соку, і пропишемо можливі наслідки контакту з ними для людей і тварин.

Які кімнатні рослини можуть ставити небезпеку?

Ми любимо домашні квіти з багатьох причин, але не завжди здогадуємось, які з них можуть нести загрозу. Адже, купуючи вазон, ми насамперед звертаємо увагу на красу рослини, її приємні квіти або здорове та блискуче листя. Це робить рослину привабливою для внутрішнього оздоблення. Наступним пунктом є легкість у догляді та мінімальні витрати на утримання рослини.

Багато небезпечних декоративних квітів має саме ці характеристики. Зазвичай їх досить легко вирощувати й доглядати. Вони можуть витримувати широкий спектр умов у приміщенні, включаючи різні рівні освітлення та вологості. Або приваблювати цікавими кольорами листя та квітів, що відрізняються від типових.

Однак, слід зазначити, що більшість отруйних рослин є безпечними, якщо тримати їх поза досяжністю дітей та домашніх тварин. Тому важливо бути свідомим та обережно поводитися з ними.

Молочай

Молочай (лат. Euphorbia) - це різноманітна група рослин, яка належить до родини молочайних, багато видів вирощуються як кімнатні рослини. Він дуже невибагливий, тому його легко вирощувати вдома.

Ця рослина відома своїм соком, схожим на молоко, яке виділяється при пошкодженні стебла або листя. Сік молочаю містить різні хімічні сполуки, які є потенційно токсичними для людей та тварин. Однак, рівень токсичності може варіювати в залежності від конкретного виду.

Його сік подразнює шкіру, а також слизові оболонки у разі контакту, що призводить до більш серйозних проблем, таких як запаморочення, нудота чи навіть опіки. Отже, при роботі з молочаєм важливо бути обережним та уникати контакту з соком цієї рослини.

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Філодендрон

Філодендрон - це популярна кімнатна рослина, походить з жарких регіонів Південної та Центральної Америки. Є багато видів цієї рослини, включаючи види з великими розсіченими листками, а також з дрібними або соковитими. Більшість з них є досить легкими в догляді та добре пристосовуються до умов вирощування в приміщенні. Як правило, вимагають помірного поливу та світла, але не прямого сонячного випромінювання.

Деякі види філодендронів містять кристали оксалату кальцію, які є токсичними для людей та домашніх тварин, якщо їхні частини (наприклад, листя, стебла або сік) випадково з'їсти або сік потрапить на шкіру.

Оксалат кальцію може викликає подразнення шкіри та слизових оболонок, що призводить до таких реакцій, як свербіж, подразнення, почервоніння шкіри, а у випадку надходження у великій кількості - до подразнення у ротовій порожнині або навіть до тимчасового пригнічення дихання.

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Дифенбахія

Дифенбахія - рослина, яка відома своїм густим листям з цікавим барвистим малюнком різних відтінків: зеленого, білого та жовтого. Вона належить до родини ароїдних (Araceae) та походить з тропічних регіонів Південної Америки.

Проте важливо пам'ятати, що ця рослина містить речовини, які можуть бути потенційно токсичними. Сік та листя дифенбахії містять кальцій оксалат, речовину, яка може викликати подразнення шкіри, слизових оболонок та ротової порожнини у разі контакту чи випадкового споживання. При важкому отруєнні можуть виникнути такі симптоми: подразнення ротової порожнини, біль в горлі, нудота, спазми, оніміння. При потраплянні на шкіру може викликати дерматит.

Важливо уникати контакту з соком рослини та мити руки після контакту з нею (краще користуватися рукавичками при роботі).

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Каланхое

Каланхое – дуже гарна рослина, яка вражає своїми яскравими квітами та листям. Вона належить до родини товстолистових (Crassulaceae) і походить з деяких регіонів Африки та Азії.

Ця рослина популярна через своє довготривале цвітіння у вигляді густо розташованих квіткоподібних суцвіть або китиць, які можуть бути різних кольорів: від рожевого та червоного до оранжевого та жовтого. Вона вважається досить легкою в догляді кімнатною рослиною.

Деякі види каланхое містять хімічні сполуки, зокрема буфадієноліди. Ці речовини є токсичними для тварин, особливо для домашніх собак, кішок або інших домашніх улюбленців. У разі ненавмисного споживання частин рослини, тварини можуть відчути неприємні наслідки, включаючи подразнення шкіри, ротової порожнини, слизових оболонок, а також нудоту, блювання, сильне слиновиділення, тремтіння, навіть серцеві аритмії.

Якщо говорити за людину, тут такої небезпеки нема. Однак, якщо сік каланхое потрапить в ніс або на слизові оболонки носа, людина може відчувати нестримне бажання чхати.

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Плющ

Плющ кімнатний або хедера (Hedera) - це різноманітний рід рослин, що може бути вирощений в кімнатних умовах, але також може зростати у відкритому ґрунті на вулиці.

Плющ відомий своєю здатністю обвиватися, зазвичай по горизонтальній поверхні. Він має яскраве зелене листя цікавої форми з візерунком або без. Ця рослина вважається безпечною для більшості людей і домашніх тварин. Проте в ньому міститься речовина урусіол, яка може викликати запалення шкіри при безпосередньому контакті. Під час спалювання плюща може виділятися дим, який містить частки урусіолу. Вдихання диму може призвести до подразнення дихальних шляхів.

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Сансев'єрія

Сансев'єрія (Sansevieria), також відома як "тещин язик" або "зміїна шкіра" є популярною кімнатною рослиною. Вона належить до родини аспарагусові (Asparagaceae) і відрізняється своїм жорстким, довгим листям, яке росте вертикально вгору. Рослина відносною невимоглива до умов вирощування, може зростати з браком світла та нестачею води.

Ця рослина вважається не токсичною для людей, але якщо домашня тварина її скуштує, тоді можуть проявитися негативні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту: нудота, діарея, блювання. Все через вміст в рослині хімічної речовини – сапонін.

Однак, сансев'єрія має репутацію однієї з кращих рослин для очищення повітря в приміщенні від шкідливих речовин, таких як бензол та формальдегід. Крім того, вона володіє властивістю виробляти кисень вночі, що робить її привабливим варіантом для вирощування в спальні чи в будь-якому іншому приміщенні.

Фото: Зелена Садиба

Олеандр

Олеандр (Nerium oleander) - це красива та ніжна рослина, поширена у вигляді куща або невеликого дерева в регіонах з теплим кліматом, таких як Середземномор'я, Південна Азія та деякі частини Південної Америки. Однак, її часто використовують як декоративну кімнатну рослину, оскільки має привабливі квіти рожевого кольору.

Олеандр містить потужні отруйні речовини, зокрема олеандрін. Усі частини цієї рослини, включаючи листя, квіти та стебла є отруйними для людей, тварин та навіть риб. Контакт із соком чи споживання навіть невеликої кількості цих частин може призвести до серйозного отруєння, а в деяких випадках навіть до смерті.

До поширених симптомів отруєння відносять нудоту, блювання, біль у животі, діарею, аритмію серця, зниження кров'яного тиску та інші проблеми з серцево-судинною системою. У разі підозри на отруєння олеандром важливо якнайшвидше звернутися до лікаря або отримати медичну допомогу. Від цієї рослини краще триматися подалі вдома, особливо якщо у вас є діти або домашні тварини.

Фото: Facebook

Фікус

Фікус (Ficus) - це рід рослин, які відомі своїм густим листям та здатністю легко адаптуватися до умов вирощування у приміщенні.

Фікуси популярні через свою здатність до очищення повітря в приміщенні від різних токсинів, таких як формальдегід та бензол. Вони можуть бути чудовими рослинами для декорування внутрішнього простору та для покращення якості повітря вдома.

Проте, важливо зауважити, що сік деяких видів фікуса може подразнити шкіру та викликати алергічні реакції, набряк. Крім того, його листя є отруйним для тварин, тому треба бути обережним, якщо у вас є домашні улюбленці.

Фото: camellia.ua

Цикламен

Цикламен (Cyclamen) або альпійська фіалка - це популярна кімнатна рослина. Вона має виразні квітки різних відтінків, таких як білий, рожевий, червоний, фіолетовий та інші. Листя цикламена також дуже оригінальне: воно може мати серцеподібну форму з мармуровими малюнками.

Цикламен вирощують як кімнатну рослину через її велике декоративне значення. Вона може цвісти взимку та весною, надаючи яскравості й радості в ту пору року, коли багато інших рослин не цвітуть.

Альпійська фіалка вважається токсичною для людей та тварин при вживанні. Саме корені та клубні містять речовини, які можуть викликати подразнення шлунково-кишкового тракту, тому важливо слідкувати, щоб домашні тварини їх випадково не скуштували.

Фото: Pinterest

Азалія

Азалія дуже популярна рослина через свої яскраві квітки та густе листя, вона належить до родини вересових (Ericaceae). Вони відомі своєю різноманітністю кольорів квітів, які можуть бути білими, рожевими, червоними, фіолетовими або інших відтінків. Крім того, квіти можуть мати різні форми та розміри, що робить азалії дуже привабливими для вирощування у приміщеннях.

Щодо токсичності, азалія є токсичною для деяких домашніх тварин, таких як коти та собаки, якщо вони скуштують листя чи інші частини рослини. Адже ці елементи містять глікозид, який викликає отруєння.

Фото: Кліома Сервіс