Топ-5 міфів про харчування, які вас точно здивують

Здорове харчування завжди було предметом підвищеного інтересу та обговорень. На жаль, серед всіх добрих порад і рекомендацій існують і міфи, що можуть вводити в оману і заважати правильно обирати продукти. У нашій статті ми розглянемо деякі найпоширеніші міфи про здорове харчування та допоможемо розібратися, де правда та яких помилок можна уникнути.

Які міфи про продукти й харчування потрібно відкинути

Такі міфи можуть призвести до неправильних харчових звичок і навіть проблем зі здоров'ям. Розуміння, де вигадки, а де правда про продукти та їжу, може прищепити правильні харчові звички. А ви зі свого боку краще розумітимете свій організм і дбатимете про своє здоров'я.

Перший міф: здорова їжа завжди несмачна та прісна

Великі бренди за допомогою реклами й маркетингових стратегій намагаються затвердити думку про те, що без їхнього соусу, напою, або певного готового продукту наша їжа буде не такою насиченою та смачною. Однак це вигідно для просування товару великих корпорацій, а не нашого організму.

Здорова їжа може бути дуже смачною та апетитною без усіляких додаткових продуктів, головне – правильно її приготувати та презентувати. Свіжі фрукти та овочі, низькокалорійні білки, цільнозернові та інші корисні інгредієнти, можуть не лише наситити вас на довгий час, а й подарувати заряд енергії та сил. Різноманітні техніки приготування та правильні спеції можуть також значно покращити смак здорових страв. Якщо вам набридло щодня їсти гречаний суп, спробуйте приготувати лососеву юшку з вершковим сиром, або замість звичайної запіканки – чизкейк зі зниженим вмістом цукру.

Важливо збалансовувати свій раціон, включати в нього різноманітні продукти та дотримуватися принципу поміркованості. Адже правильне харчування не обов'язково означає відмову від смачних продуктів, але воно передбачає здійснення обдуманого вибору на користь здоров’я.

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Другий міф: краще відмовитися від глютену

Про термін "глютен" ще якихось 10-20 років тому мало хто знав, його можна було зустріти на сторінках медичних газет, або на консультації в лікаря, але сьогодні про нього не знають хіба що маленькі діти. Продуктові обгортки визначених продуктів майорять написами "Без глютену", але чи варто всім дотримуватися безглютенового раціону?

Глютен, або клейковина, – це специфічний білок, який міститься у пшениці, ячмені, житі та інших подібних зернових. Деякі люди повинні уникати глютену через медичні показання, такі як целіакія (автоімунне захворювання, яке спричиняється реакцією на глютен), алергія на пшеницю або інші захворювання, що пов'язані зі споживанням клейковини.

Однак варто зауважити, що, не зважаючи на брак даних у цій сфері, останні дослідження показують: лише 0,5–6% населення світу має непереносимість глютену, або целіакію, повідомляють у Healthline Media.

Тому більшість людей можуть вживати зернові, не маючи жодних побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту. У раціонах мільйонів людей хліб, паста, крупи та інші продукти на основі зерна відіграють важливу роль, як основні джерела енергії та поживних речовин. Експерти зазначають, що самовільне виключення таких продуктів з раціону може спричинити брак мінералів та вітамінів, закрепи та інші проблеми.

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Третій міф: знежирені продукти більш корисні

Мода на дієти з низьким вмістом жирів була відома ще у 1970 роках у Сполучених Штатах Америки. Все пояснювалось дуже просто: знежирені продукти мають менший вміст жиру в своєму складі, отже вони є менш калорійними. Головною метою було посприяти відмові людей від шкідливої їжі, яка має "погані" жири.

Однак, виробники швидко збагнули, що продукти зі зниженим вмістом жирів є не такими смачними та насиченими. "В результаті вони компенсували це високим вмістом цукру та рафінованого зерна. І продавали ці продукти як "здорові", – так описує ситуацію Крістофер Гарднер, спеціаліст з питань харчування Стенфордського університету.

Крім того, знижений вміст жирів у їжі може негативно впливати на здоров'я шкіри та волосся, призвести до порушення обміну речовин сприяти розвитку захворювань, що пов’язані із дефіцитом жиророзчинних вітамінів (наприклад, вітаміни A, D, E, К) та інше.

Важливо пам’ятати, що не всі жири є шкідливими. Тому дотримуватися різноманітного та збалансованого харчування, яке буде включати в раціон ненасичені жири з оливкової олії, горіхів, авокадо та риби, може бути корисним для здоров'я, якщо у вас немає індивідуальних протипоказань.

Четвертий міф: кава негативно впливає на організм

Питання щодо користі та шкоди кави досліджується впродовж багатьох років, адже це улюблений мільйонами напій. У багатьох людей він асоціюється із правильним та приємним початком дня.

Високий вміст кофеїну, в напоях може дійсно призводити до безсоння та погіршення якості сну. Також, у деяких осіб, навіть невеликі дози кофеїну можуть призводити до підвищення артеріального тиску. Тому, тим, хто страждає на гіпертонію варто дійсно відмовитись від вживання продуктів, які можуть негативно впливати на серцево-судинну систему.

Однак, кава має низку позитивних ефектів. Саме кофеїн може покращити настрій, надати бадьорості та збільшити концентрацію. Антиоксиданти, які в ній також містяться, допомагають організму боротися зі стресом та запаленням.

Тому, споживання кави є безпечним і корисним для багатьох людей, особливо якщо ви робите це в помірних кількостях. Бажано заварювати каву в спеціальній турці, або за допомогою кавомашини, а вживати без додавання сиропів та надмірної кількості молока.

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П'ятий міф: всі лактозовмісні продукти краще виключити з раціону

Лактоза - це дисахарид, який міститься в більшості молочних продуктів. Спрощено, вона складається з двох молекул цукру - глюкози та галактози. Молочка є найкращим джерелом легкозасвоюваного кальцію, що необхідний для нормального функціонування організму.

Деякі люди не здатні коректно перетравлювати лактозу через дефіцит ферменту лактази, що міститься в травний системі. Таке явище ще називають лактозною непереносимістю і споживання продуктів, які містять лактозу протипоказані. Адже вони можуть викликати дискомфорт та неприємні наслідки – висипи на шкірі, надмірне газоутворення, нудоту, блювоту та інше.

Однак, багато людей можуть споживати лактозу без проблем та шкоди для здоров’я, оскільки молоко та молочні продукти є важливим джерелом кальцію та інших поживних речовин. Таким чином, вплив лактози на здоров'я великою мірою залежить від індивідуальних особливостей організму.

Фото: Freepik

Здорове харчування завжди було темою, навколо якої існують численні міфи та стереотипи, тому варто слідувати основним принципам правильного харчування та бути критичними до будь-якої інформації, що стосується харчування.