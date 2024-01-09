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Торт "Наполеон" без випічки. Готуємо вдома
Лінивий торт "Наполеон" без випічки - це рецепт, який подарує вам максимум смаку при мінімумі витраченого часу та зусиль. Готуючи торт Наполеон без випічки, слід вибрати свіже печиво, що хрумтить, і результат вам обов'язково сподобається. Заварний крем виходить дуже смачним та ніжним
Інгредієнти для "лінивого" торта "Наполеон":
(Для форми діаметром 17 см)
- печиво листкове - 380-400 г
- яйця – 2 шт.
- молоко – 600 мл
- масло вершкове (жирність 82,5%) - 100 г
- цукор – 3 ст. ложки
- борошно – 3 ст. ложки
- цукор ванільний - 10 г
Покроковий рецепт приготування - Торт "Наполеон" без випічки:
- для заварного крему дуже ретельно змішати 2 яйця з цукром та борошном, щоб не було грудочок
- молоко підігріти до гарячого стану (щоб від нього йшла пара), але не кип'ятити
- каструлю з молоком зняти з вогню
- частками додати гаряче молоко (приблизно половину) у яєчну суміш, постійно перемішуючи
- вилити яєчно-молочну суміш в каструльку з молоком, що залишилося, перемішати
- крем поставити на вогонь , варити до загустіння, постійно помішуючи, але не доводити до кипіння
- заварний крем зняти з вогню, у гарячий крем додати ванільний цукор і вершкове масло та перемішати (при охолодженні крем ставатиме густішим)
- форму вистелити харчовою плівкою
- викласти 1 шар печива, обдати його теплим кремом, знову викласти шар печива
- продовжувати, поки не закінчиться весь крем
- трохи печива залишити для прикраси торта
- щоб торт добре просочився і був смачним, потрібно брати свіже, хрумке листкове печиво
- печиво, що залишилося, подрібнити в крихту
- посипати крихтою верх торта
- залишити торт "Наполеон" просочуватися при кімнатній температурі до повного вистигання
- потім поставити в холодильник на дві години
- торт "Наполеон" без випічки витягти з форми
- перекласти на блюдо.
Смачного!
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