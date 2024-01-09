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Торт "Наполеон" без випічки. Готуємо вдома

9 січня, 2024 вiвторок
10:49
рецепти Торт Наполеон

Лінивий торт "Наполеон" без випічки - це рецепт, який подарує вам максимум смаку при мінімумі витраченого часу та зусиль. Готуючи торт Наполеон без випічки, слід вибрати свіже печиво, що хрумтить, і результат вам обов'язково сподобається. Заварний крем виходить дуже смачним та ніжним

Інгредієнти для "лінивого" торта "Наполеон":

(Для форми діаметром 17 см)

  • печиво листкове - 380-400 г
  • яйця – 2 шт.
  • молоко – 600 мл
  • масло вершкове (жирність 82,5%) - 100 г
  • цукор – 3 ст. ложки
  • борошно – 3 ст. ложки
  • цукор ванільний - 10 г

Покроковий рецепт приготування - Торт "Наполеон" без випічки:

  • для заварного крему дуже ретельно змішати 2 яйця з цукром та борошном, щоб не було грудочок
  • молоко підігріти до гарячого стану (щоб від нього йшла пара), але не кип'ятити
  • каструлю з молоком зняти з вогню
  • частками додати гаряче молоко (приблизно половину) у яєчну суміш, постійно перемішуючи
  • вилити яєчно-молочну суміш в каструльку з молоком, що залишилося, перемішати
  • крем поставити на вогонь , варити до загустіння, постійно помішуючи, але не доводити до кипіння
  • заварний крем зняти з вогню, у гарячий крем додати ванільний цукор і вершкове масло та перемішати (при охолодженні крем ставатиме густішим)
  • форму вистелити харчовою плівкою
  • викласти 1 шар печива, обдати його теплим кремом, знову викласти шар печива
  • продовжувати, поки не закінчиться весь крем
  • трохи печива залишити для прикраси торта
  • щоб торт добре просочився і був смачним, потрібно брати свіже, хрумке листкове печиво
  • печиво, що залишилося, подрібнити в крихту
  • посипати крихтою верх торта
  • залишити торт "Наполеон" просочуватися при кімнатній температурі до повного вистигання
  • потім поставити в холодильник на дві години
  • торт "Наполеон" без випічки витягти з форми 
  • перекласти на блюдо.

Смачного!

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