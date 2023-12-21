Трамп – козир Путіна, для України 2024 може стати роком оборони й розробки дронів. Акценти світових ЗМІ 21 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 грудня.

Москва хоче повернути Трампа у Білий Дім

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У США сенатори так і не змогли знайти порозуміння щодо закону про кордон з Мексикою, відповідно, не змогли проголосувати за пакет багатомільярдної допомоги Україні. Як пише CNN, у середу сенатори "помчали на свята і залишили позаду гору проблем, які Конгрес повинен вирішити негайно в січні в міру наростання внутрішньої та міжнародної кризи".

У новому році Конгрес повинен буде також визначити, як фінансувати уряд за лічені дні, щоб уникнути припинення роботи частини федерального уряду. Менш ніж через два тижні після цього загрожує ще одне припинення роботи решти уряду.

Крім того, існують глибокі розбіжності щодо того, як впоратися з кризою на південному кордоні, перш ніж США зможуть прийти на допомогу двом союзникам — Україні та Ізраїлю, які перебувають у стані війни.

"Існують і внутрішні розбіжності в кожній партії. Лідери республіканців у Палаті представників і Сенаті різко розходяться щодо стратегії витрат. І все більше число демократів хочуть висунути умови щодо допомоги Ізраїлю та грошей для переміщених палестинців на тлі гуманітарної кризи в Газі та на тлі зростаючого розриву з Білим домом щодо переслідування війни Ізраїлем. Майбутня буря змушує законодавців від обох партій боятися, що історично непродуктивний 118- й Конгрес ще глибше занурить країну в кризу", - кажуть американські журналісти.

Коли законодавці повернуться в новому році, буде дев’ять законодавчих днів, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду до 19 січня. Другий термін припинення роботи решти федерального уряду припадає на кілька тижнів пізніше, 2 лютого.

За лаштунками сенатори та Білий дім намагалися досягти згоди щодо рівня витрат на наступний рік, але джерела, залучені до цих переговорів, кажуть, що переговори не принесли жодних проривів.

А The Guardian написали статтю про те, чому Росія хоче знову бачити президентство Дональда Трампа. Колишній експерт Білого дому з питань Росії Фіона Хілл заявила, що Володимир Путін "знає рівень Дональда Трампа… знає, як ним маніпулювати", і все ще вважає його "активом", обговорюючи російського лідера та лідера президентських перегонів від Республіканської партії.

"Трамп - буквально козир [Путіна] ", — сказала Хілл, коли її запитали, чи думає вона, що російський президент, який загруз у війні в Україні, робить ставку на те, що наступного року Трамп переможе Джо Байдена і повернеться до влади.

Вона додала: "Очікування того, що Трамп повернеться, є благом для Путіна… він може з цим пограти. Він може використати це як своєрідне попередження… налякати українців, європейців, решту світу. Путін досить упевнений, враховуючи його досвід спілкування з Трампом у минулому, що Трамп швидко спробує вирішити … війну в Україні на його користь".

Хілл сказала, що, очевидно, у Путіна вже деякий час є номер Трампа і "він знає, як ним маніпулювати… він дуже добре вміє лестити Трампу, він вважає Трампа активом у багатьох відношеннях".

Майбутній шлях України у боротьбі з Росією - це розробка власної інноваційної зброї

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У New York Times присвятили статтю тому, що Україні слід у 2024 році зосередитися на розробці власних дронів та виробництві артилерії. Американські журналісти кажуть, що успішне використання морських безпілотників підкреслює майбутній шлях України у боротьбі з Росією, який пропагує Білий дім і підтримується українським керівництвом.

"Ідея полягає в тому, щоб доповнити озброєння, надане західними партнерами, озброєнням, виробленим в Україні, зокрема інноваційними системами, такими як морський флот безпілотників", - йдеться у статті.

Зіштовхнувшись із перешкодами, щодо надання нової допомоги Україні, адміністрація Байдена сприяє створенню спільних підприємств між американськими та українськими виробниками зброї. Президент України Володимир Зеленський, який рекламує Україну як "центр" для виробництва зброї та випробувань на полі бою, зустрівся з керівниками військових підрядників США під час візиту до Вашингтона минулого тижня.

Дехто в американській армії хоче, щоб Україна дотримувалася стратегії "тримай і будуй" — зосередилася на утриманні території, яка у неї є зараз, і створенні здатності виробляти власну зброю протягом 2024 року.

"З огляду на те, що український наступ зупинився, а шанси для просування по суші невеликі, мета полягала б у тому, щоб створити достатню реальну загрозу за допомогою безпілотників і ракет далекого радіусу дії, щоб була можливість для змістовних переговорів з Росією наприкінці наступного року. або в 2025 році", - пишуть у New York Times.

У заяві Білого дому після скликання цього місяця конференції про українську оборонну промисловість зазначено, що метою є "розвиток надійної та самозабезпеченої української оборонно-промислової бази, яка відображає інноваційну культуру України та постачає матеріал для нагальних військових потреб". Держдепартамент відправить радника до Міністерства оборони України для контролю за співробітництвом, йдеться у повідомленні.

"Розгалужені військові заводи в Україні колись були наріжним каменем радянської військової промисловості, створюючи літаки та міжконтинентальні балістичні ракети. Багато з цих заводів вийшли з ужитку наприкінці холодної війни та після здобуття Україною незалежності від Радянського Союзу", - пишуть журналісти.

Україна виробляє зараз бронетехніку і танки, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди і протитанкові ракети з лазерним наведенням. Однак найбільший потенціал бачать у бойових випробуваннях інноваційних систем, вважають військові експерти.

А у The Washington Post відзначили, що Японія готує суттєві зміни в правилах оборонного експорту, які дозволять Вашингтону передати Києву додаткові ракети Patriot.

"Зіткнувшись із небезпечною нестачею протиповітряної оборони України та нелегким вирішенням проблеми з фінансуванням у Конгресі, Вашингтон все більше покладається на союзників, щоб надати термінову підтримку озброєнням. Тепер допомога може надходити від важливого партнера за межами Європи", - пишуть журналісти.

Очікується, що цього на днях Японія офіційно оформить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, що поповнить запаси Вашингтона. Це дало б Вашингтону можливість надіслати більше складних засобів протиповітряної оборони в Україну.

Японія самостійно виробляє ракети для Patriot, головної системи протиповітряної оборони США, за ліцензією Raytheon.

Боротьба з корупцією є ключовою для відбудови України

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У BBC присвятили статтю боротьбі України з корупцією, яка важлива для відновлення країни. Адже західні донори пообіцяли виділити мільярди, щоб допомогти відбудувати Україну, незважаючи на те, що країна має репутацію високого рівня корупції.

"Очікується, що реконструкція стане найбільшою з часів Другої світової війни. Але уряд сподівається, що головний проєкт у Бучі, місті, зруйнованому на початку війни, продемонструє встановлення нових стандартів прозорості. За оцінками, в Україні пошкоджено або зруйновано щонайменше 245 000 будівель, у тому числі багато будинків у Бучі неподалік від Києва. Майже два роки тому це місто стало синонімом деяких із найгірших звірств повномасштабного вторгнення Росії. Російські окупаційні війська звинувачують у вбивстві близько 500 осіб", - пишуть британські журналісти.

У лютому цього року Світовий банк підрахував, що відбудова України коштуватиме 411 мільярдів доларів. І відтоді було набагато більше руйнувань.

Міжнародні донори висловили занепокоєння щодо того, чи кошти будуть належним чином обліковуватися. Європейський Союз зробив боротьбу з корупцією центральною частиною прагнення України вступити до ЄС. Однак Україна посіла 116 місце зі 180 країн у рейтингу сприйняття корупції за 2022 рік, який проводить організація Transparency International. Тому ставки високі, якщо міжнародна спільнота побачить, що гроші йдуть не в ті кишені, фінансування може припинитися.