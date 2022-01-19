Треба інформаційно працювати з людьми, бо вони допомагають сіяти паніку, - політексперт про бездіяльність влади у підготовці до можливого вторгнення РФ

Про це він заявив у ефірі програми "Підсумки" на Еспресо.TV.



"Буквально через 2 дні ми будемо всією Україною святувати фактичний наш день Незалежності, себто День Соборності України. Це великий день для українського народу, але це додатковий маркер злоби для Путіна, який взагалі не любить будь-які національні свята у будь-якій республіці, яка колись входила до СРСР. Я не сію паніку", - сказав Приходько.



Він наголосив на одному з головних аспектів.



"Наприкинці минулого року в соцмережах, по телебаченню, анонсувались навчання з використанням сирен. Вони ж так і не були проведені, тобто якщо зараз увімкнути сирену бойової тривоги, то люди не будуть знати, куди бігти. А де навчання, де інструктаж? Брошурки від пана Ткаченка замало в данному випадку. Треба все розуміти. Покажіть сюжет, як збирати аварійний рюкзак, розкажіть, що туди має входити. Розкажіть людям, куди бігти в загони ТРО, де вони знаходяться. Треба активніше працювати з людьми, бо вони піддаються на інформаційні вкиди і несвідомо продовжують допомогати паніці", - підсумував експерт.

Як повідомляла українська розвідка, Командування ЗС РФ на території ОРДЛО нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ та проводить збори командирів рот, батарей і коригувальників артилерійського вогню.

Російська Федерація майже завершила стягування до кордону з Україною військ, там зараз понад 127 тис.російських військових.

19 січня президент Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі новин про можливе вторгнення РФ. Він закликав не сіяти паніку.